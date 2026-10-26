iFan làm gì khi bị mất hoặc bị đánh cắp iPhone và iPad?

Điện thoại và máy tính bảng ngày nay lưu trữ nhiều thông tin quan trọng, từ hình ảnh, tài liệu đến tài khoản ngân hàng và dữ liệu đăng nhập. Vì vậy, việc iPhone hoặc iPad bị đánh cắp không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin cá nhân.

Theo hướng dẫn của Apple, người dùng cần ưu tiên bảo vệ thiết bị và tài khoản trước khi tìm cách lấy lại tài sản. Một số thao tác có thể thực hiện từ xa, ngay cả khi không còn quyền truy cập vào thiết bị đáng tin cậy.

Kích hoạt chế độ mất để khóa iPhone, iPad từ xa

Việc đầu tiên khi phát hiện iPhone hoặc iPad bị đánh cắp là kích hoạt chế độ mất (Lost Mode) càng sớm càng tốt. Tính năng này khóa thiết bị bằng mật mã đã thiết lập, ngăn người khác truy cập dữ liệu và hạn chế khả năng thay đổi thông tin tài khoản Apple.

Ảnh minh họa.

Để thực hiện, người dùng truy cập trang web iCloud.com/find, đăng nhập tài khoản Apple, chọn mục All Devices (Tất cả thiết bị), sau đó tìm iPhone hoặc iPad bị mất. Tiếp theo, chọn Mark as Lost (Đánh dấu là bị mất) và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Đáng chú ý, Apple không yêu cầu mã xác minh khi đăng nhập vào trang web này để sử dụng tính năng tìm thiết bị. Nhờ đó, ngay cả khi chiếc iPhone bị đánh cắp là thiết bị đáng tin cậy duy nhất, chủ sở hữu vẫn có thể truy cập và kích hoạt chế độ mất.

Đối với iPhone đã bật tính năng Stolen Device Protection (Bảo vệ thiết bị bị đánh cắp), việc tắt chế độ mất sẽ yêu cầu xác thực bằng Face ID hoặc Touch ID. Điều này có nghĩa ngay cả khi kẻ gian biết mật mã mở khóa, họ vẫn không thể dễ dàng vô hiệu hóa lớp bảo vệ.

Apple khuyến cáo người dùng không cung cấp số điện thoại hoặc thông tin liên hệ trong thông báo hiển thị trên màn hình nếu xác định thiết bị đã bị đánh cắp. Những thông tin này có thể bị lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, giả mạo danh tính hoặc tìm cách chiếm đoạt tài khoản.

Một lưu ý quan trọng khác là không xóa thiết bị khỏi danh sách Find My (Tìm). Thao tác này sẽ loại bỏ Activation Lock (Khóa kích hoạt), khiến việc xóa dữ liệu và bán lại thiết bị trở nên dễ dàng hơn đối với kẻ gian.

Ngay cả khi đã bật Stolen Device Protection, người dùng vẫn nên kích hoạt Lost Mode bởi các biện pháp bảo vệ bổ sung của tính năng này chỉ có hiệu lực trong những khoảng thời gian nhất định.

Xác định vị trí thiết bị và trình báo cơ quan chức năng

Sau khi khóa thiết bị, người dùng có thể kiểm tra vị trí iPhone hoặc iPad thông qua bản đồ trên iCloud.com/find. Khi chọn thiết bị trong danh sách, hệ thống sẽ hiển thị vị trí tương ứng nếu có dữ liệu định vị.

Tuy nhiên, Apple khuyến cáo không tự tìm cách thu hồi tài sản nếu thiết bị xuất hiện tại một địa điểm xa lạ hoặc có dấu hiệu bị đánh cắp. Trong trường hợp này, người dùng nên liên hệ cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ, tránh nguy cơ xảy ra xung đột hoặc mất an toàn.

Ảnh minh họa.

Khi trình báo, cơ quan chức năng có thể yêu cầu số sê-ri (serial number) của iPhone hoặc iPad. Thông tin này vẫn có thể được tìm lại ngay cả khi người dùng không còn giữ thiết bị.

Bên cạnh đó, chủ sở hữu cần liên hệ nhà mạng để thông báo điện thoại bị đánh cắp và yêu cầu tạm ngừng dịch vụ đối với thuê bao liên quan. Biện pháp này giúp hạn chế nguy cơ kẻ gian tiếp tục sử dụng dịch vụ di động gắn với số điện thoại của nạn nhân.

Nếu thiết bị thuộc chương trình bảo hiểm hoặc gói dịch vụ có quyền lợi bảo vệ trước mất cắp, người dùng có thể liên hệ đơn vị cung cấp để tìm hiểu thủ tục yêu cầu bồi thường.

Apple cũng lưu ý một tình huống đặc biệt: nếu tính năng Stolen Device Protection đang hoạt động và có người cố thay đổi mật khẩu tài khoản Apple tại địa điểm không quen thuộc, iPhone có thể không xuất hiện trên bản đồ iCloud.com/find. Dù vậy, chủ sở hữu vẫn có thể đánh dấu thiết bị là bị mất để khóa máy.

Người dùng cũng cần cảnh giác với tin nhắn thông báo đã tìm thấy iPhone, cuộc gọi giả danh bộ phận hỗ trợ hoặc đường dẫn yêu cầu đăng nhập tài khoản. Apple khẳng định hãng sẽ không chủ động liên hệ để thông báo rằng iPhone hoặc iPad bị mất đã được tìm thấy.

Xóa dữ liệu từ xa và kiểm tra bảo mật tài khoản Apple

Nếu đã áp dụng các biện pháp tìm kiếm nhưng không thể thu hồi thiết bị, người dùng có thể cân nhắc xóa dữ liệu từ xa để bảo vệ thông tin cá nhân.

Thao tác này được thực hiện thông qua ứng dụng Find My trên một thiết bị Apple khác hoặc tại iCloud.com/find. Tuy nhiên, Apple nhấn mạnh rằng việc xóa dữ liệu không thể hoàn tác, vì vậy người dùng chỉ nên thực hiện sau khi đã cân nhắc các phương án tìm lại thiết bị.

Ảnh minh họa.

Với iPhone chạy iOS 15 trở lên hoặc iPad sử dụng iPadOS 15 trở lên, người dùng vẫn có thể tiếp tục định vị thiết bị bằng Find My sau khi xóa dữ liệu từ xa.

Điều quan trọng là không xóa thiết bị khỏi Find My, ngay cả khi dữ liệu đã được xóa hoàn toàn. Việc giữ Activation Lock giúp hạn chế khả năng kẻ gian kích hoạt và bán lại sản phẩm.

Song song với việc bảo vệ thiết bị, người dùng cần rà soát tài khoản Apple trên một thiết bị đáng tin cậy khác, chẳng hạn iPad hoặc máy Mac đang đăng nhập cùng tài khoản.

Trong phần Settings hoặc System Settings, người dùng cần chọn tên tài khoản để kiểm tra danh sách thiết bị liên kết. Apple cho biết, người dùng có thể gỡ thiết bị bị đánh cắp khỏi danh sách tài khoản mà không cần xóa thiết bị khỏi Find My. Những thiết bị lạ hoặc không do chủ tài khoản thêm vào cũng cần được kiểm tra và loại bỏ.

Tiếp theo, người dùng truy cập mục Sign-In & Security (Đăng nhập và bảo mật) để rà soát địa chỉ email, số điện thoại liên kết cùng các phương thức khôi phục tài khoản. Nếu phát hiện thay đổi bất thường hoặc thông tin không do mình thiết lập, người dùng cần cập nhật lại và đổi mật khẩu tài khoản Apple.

Đối với iPhone được bảo vệ bởi AppleCare+ with Theft and Loss, chủ sở hữu có thể gửi yêu cầu thay thế thiết bị theo điều kiện của chương trình.

Trong mọi trường hợp, người dùng tuyệt đối không chia sẻ mật mã mở khóa, mật khẩu tài khoản hoặc mã xác minh cho bất kỳ ai, kể cả người tự nhận là nhân viên hỗ trợ Apple. Đây là nguyên tắc quan trọng để tránh thiệt hại tiếp diễn sau khi thiết bị bị đánh cắp.