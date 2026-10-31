Loạt máy tính bảng mới trình làng, giá từ 6,6 triệu đồng

Trong đó, Motorola giới thiệu ba mẫu Moto Pad với cấu hình và kích thước màn hình khác nhau, còn Oppo mang đến Pad Mini với thiết kế nhỏ gọn, chip Snapdragon 8 Gen 5.

Motorola Moto Pad 60/70 series

Motorola giới thiệu ba mẫu máy tính bảng gồm Moto Pad 70 Pro, Moto Pad 70 và Moto Pad 60 Neo. Các sản phẩm hướng đến nhu cầu học tập, làm việc và giải trí, với điểm chung là màn hình đạt một số chứng nhận bảo vệ mắt của TÜV Rheinland, hệ thống âm thanh Dolby Atmos và thiết kế kim loại.

Motorola Moto Pad 70 Pro.

Trong đó, Moto Pad 70 Pro thuộc phân khúc cao cấp, sử dụng màn hình LTPS IPS 13 inch, độ phân giải 3.5K, tần số quét 144Hz và độ phủ màu 99% DCI-P3. Máy trang bị chip Snapdragon 8s Gen 4, RAM 8GB, ROM 256GB, pin 10.200mAh và sạc nhanh 45W.

Thiết bị có hệ thống 4 loa tinh chỉnh bởi JBL, hỗ trợ Dolby Atmos, camera trước 8MP và camera sau 13MP. Máy tương thích bút Moto Pen Pro, tích hợp các công cụ AI phục vụ ghi chú, xử lý tài liệu và chuyển giọng nói thành văn bản. Khi kết hợp với bao da bàn phím, thiết bị có thể phục vụ các tác vụ làm việc tương tự máy tính cá nhân.

Ở phân khúc thấp hơn, Moto Pad 70 sở hữu màn hình IPS 12 inch, độ phân giải 2.5K, tần số quét 90Hz. Máy sử dụng chip MediaTek Dimensity 6400, RAM 6GB hoặc 8GB tùy phiên bản, ROM 128GB, pin 10.200mAh, sạc nhanh 45W và hệ thống 4 loa Dolby Atmos. Thiết bị tương thích với bút Moto Pen và phụ kiện bàn phím Folio Keyboard Case.

Trong khi đó, Moto Pad 60 Neo có màn hình 11 inch, độ phân giải 2.5K, tần số quét 90Hz. Cấu hình gồm chip MediaTek Dimensity 6300, RAM 4GB hoặc 6GB tùy phiên bản, pin 7.040mAh, sạc 20W và hệ thống 4 loa Dolby Atmos. Máy này cùng với các sản phẩm Moto Pad 70 series đều hỗ trợ trợ lý AI như Google Gemini và Copilot.

Giá bán lẻ lần lượt gần 19 triệu đồng đối với Moto Pad 70 Pro, khoảng 11 triệu đồng đối với Moto Pad 70 và chưa tới 6,6 triệu đồng đối với Moto Pad 60 Neo.

Oppo Pad Mini

Ở phân khúc máy tính bảng nhỏ gọn, Oppo giới thiệu Pad Mini với màn hình 8,8 inch, độ phân giải 2.5K và tần số quét 144Hz. Điểm đáng chú ý của sản phẩm là phiên bản màn hình nhám OLED, có khả năng triệt tiêu 99% ánh sáng phản chiếu, kết hợp công nghệ bảo vệ mắt và chứng nhận TÜV Rheinland Eye Comfort 5.0.

Oppo Pad Mini.

Pad Mini sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 5 sản xuất trên tiến trình 3nm, RAM 8GB và bộ nhớ trong 256GB. Máy có pin 8.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC 67W. Theo công bố, thiết bị có thể phát video liên tục đến 24,8 giờ hoặc nghe nhạc hơn 100 giờ.

Về phần mềm, máy chạy ColorOS 16 trên nền tảng Android 16, tích hợp các công cụ AI phục vụ ghi chú, chỉnh sửa văn bản, tóm tắt tài liệu và sáng tạo nội dung. Thiết bị cũng tương thích bút cảm ứng Oppo Pencil 3, hỗ trợ viết, vẽ và chuyển đổi bản phác thảo thành hình ảnh.

Với kích thước 194,38 x 132,38 x 5,46mm và trọng lượng khoảng 282g, Pad Mini hướng đến người dùng cần một thiết bị có thể cầm bằng một tay. Máy có camera trước 8MP, camera sau 13MP và kết nối Wi-Fi 7.

Oppo Pad Mini phiên bản màn hình nhám, RAM 8GB và bộ nhớ trong 256GB có giá tham khảo khoảng 25 triệu đồng.