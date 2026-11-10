Samsung đưa thiết kế Galaxy Z Fold8 lên tầm cao mới nhằm cho iPhone Duo “hít khói”

Mẫu điện thoại Galaxy Z Fold8 mới nhất của Samsung đã đạt được thành công lớn, và công ty có thể sẽ tiếp tục áp dụng thiết kế màn hình rộng này cho chiếc điện thoại trượt đầu tiên mà họ sẽ ra mắt vào năm sau.

Ý tưởng chiếc điện thoại trượt được Samsung giới thiệu tại MWC 2026.

Thông tin này được đưa ra dựa vào một bằng sáng chế của Samsung được công bố gần đây, cho thấy một thiết bị trượt có hình dáng tương tự như Galaxy Z Fold8 khi gập lại. Dự kiến, thiết bị này sẽ mang tên Galaxy Z Slide và có thể ra mắt vào năm tới.

Được ra mắt vào tháng 7/2026, Galaxy Z Fold8 đã gây ấn tượng với kiểu dáng mới giống như hộ chiếu. Thiết kế rộng hơn của nó đã nhận được phản hồi tích cực từ người dùng, giúp chiếc điện thoại gập này lập kỷ lục doanh số. Giờ đây, Samsung dường như đang áp dụng ý tưởng tương tự cho chiếc điện thoại trượt sắp ra mắt.

Theo PhoneArena, bằng sáng chế của Samsung (US 2026/0333595 A1) được công bố vào tháng 10, mô tả một thiết bị có bố cục rộng và nhỏ gọn khi ở trạng thái đóng, cho thấy Samsung đang hướng tới một tương lai lâu dài với tỷ lệ khung hình này. Bằng sáng chế mô tả một chiếc điện thoại được cấu tạo từ hai phần riêng biệt: phần dưới được giữ trong khi sử dụng, còn phần trên trượt lên để mở rộng màn hình. Khung điện thoại sẽ dẫn hướng cho chuyển động trượt này, với cụm camera sau và đèn flash nằm ở phần trên. Đặc biệt, phần dưới có một lỗ khoét cho phép camera chụp ảnh ngay cả khi điện thoại được đóng hoàn toàn.

Nội dung bằng sáng chế mà Samsung vừa được cấp.

Đáng chú ý, Samsung đã giới thiệu các ý tưởng về màn hình trượt tương tự tại MWC 2026, với màn hình 5,1 inch ở dạng thu gọn và có thể mở rộng đến 6,7 inch. Thiết kế trong bằng sáng chế và concept tại MWC có hình dạng tương tự nhau, ngoại trừ một vài khác biệt nhỏ về mặt thẩm mỹ. Điều này cho thấy khả năng cao Samsung sẽ sử dụng thiết kế tương tự cho Galaxy Z Slide.

Ngoài ra, công ty cũng đã công bố một bằng sáng chế điện thoại trượt khác với hình dạng khác vào đầu năm nay, cho thấy họ đang xem xét nhiều lựa chọn thiết kế. Samsung có thể sẽ chọn một trong những thiết kế đã được cấp bằng sáng chế hoặc giới thiệu một thiết kế hoàn toàn mới.

Dự kiến, Galaxy Z Slide sẽ ra mắt vào quý 3/2027, cùng dòng sản phẩm Galaxy Z9 và TriFold 2.