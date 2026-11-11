Cuộc sống 'bóng ma' của Alice Huang

Huang Le, còn gọi là Alice Huang có mối quan hệ ngoài hôn nhân với CEO Nvidia Jensen Huang và gây chấn động ngành công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, bà gần như vô hình khi phần lớn thông tin về thân thế, từ năm sinh, quê quán, học vấn, hôn nhân và các công việc trước đây đều chưa được xác nhận.

Các nỗ lực xác minh của báo chí không nhận được phản hồi, thậm chí còn làm nảy sinh những nghi vấn mới. Hiện chưa rõ bà ở đâu, trong khi các tài khoản mạng xã hội đã bị xóa. Ngay cả chức danh cụ thể của bà tại Megaspeed International, khách hàng tỷ USD của Nvidia có trụ sở ở Singapore, cũng chưa được làm rõ.

Washington Post dẫn bài đăng của Bai Jie, cựu phát thanh viên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) với hai triệu người theo dõi trên Weibo, rằng mình từng quen biết Alice Huang khi cả hai làm phóng viên.

"Tôi đã biết cô ấy là người rất bản lĩnh khi đó", Bai nói ngày 9/11. Nhưng chỉ vài giờ sau, bài đăng biến mất. Khi người dùng thắc mắc, Bai phủ nhận viết thông tin này và hiện tài khoản của bà đã bị Weibo cấm đăng bài.

Một số hình ảnh giữa Jensen Huang và Alice Huang. Ảnh: Sunday Times/Punjabkesari

Các chuyên gia tình báo cho rằng tiểu sử của Alice Huang có dấu hiệu thường thấy trong hoạt động tình báo.

"Thân thế của bà ấy khiến tôi liên tưởng đến một vỏ bọc, điều chúng tôi thường xây dựng tại CIA", Dennis Wilder, cựu chuyên gia phân tích hàng đầu về Trung Quốc của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), nhận xét. Ông đặt nghi vấn rằng một số thông tin trong hồ sơ cá nhân của Alice Huang có thể đã được tô vẽ.

"Có quá nhiều điều bí ẩn. Nếu người này không nằm trong diện bị nghi vấn, tại sao lại xóa bỏ mọi thứ?", Wilder nói.

Chính phủ Trung Quốc tuyên bố "cái gọi là 'gián điệp Trung Quốc' hoàn toàn vô căn cứ, nhằm mục đích bôi nhọ và vu khống Trung Quốc". Tổng thống Donald Trump cho biết Jensen Huang nói với ông rằng bản thân không hề biết người phụ nữ này có liên hệ với tình báo Trung Quốc. Còn trong thư gửi nhân viên, ông thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân nhưng không trực tiếp nhắc đến Alice Huang.

Theo trang cơ sở dữ liệu về đầu tư tư nhân của Trung Quốc và bài đăng trên mạng xã hội của Shanghai Hexi Investment Management - công ty từng tuyển dụng Alice Huang, bà bắt đầu sự nghiệp với vai trò phóng viên tại đài truyền hình Hồ Nam và CCTV, trước khi chuyển sang lĩnh vực tài chính. Bà từng làm việc tại HSBC và CITIC, tập đoàn tài chính Trung Quốc.

Còn theo Financial Times, bà Huang sinh ra ở vùng nông thôn thuộc tỉnh Hồ Nam. Caixin Global, trang tin tài chính của Trung Quốc, ước tính bà 42 tuổi và có bằng thạc sĩ tại một trường đại học ở Hong Kong. Bà có mối liên hệ mật thiết với một đối tác kinh doanh tên Kang Wei tại Trung Quốc. Ông Kang, 51 tuổi, một nhà quản lý quỹ, từng được giới thiệu với nhân viên Megaspeed là chồng bà Huang.

Tuy nhiên, ông Kang không phản hồi yêu cầu bình luận và báo chí đều chưa thể xác minh những thông tin trên.

Alice Huang cũng được ghi nhận từng là người đại diện theo pháp luật của công ty công nghệ Shanghai Longteng nhưng khi Washington Post gọi đến các số điện thoại công khai của công ty, họ được thông báo nhầm số.

Sau khi Alice Huang gia nhập Megaspeed với tư cách giám đốc vào tháng 3/2023, công ty con này tách khỏi công ty mẹ ở Trung Quốc và chuyển hướng sang cung cấp dịch vụ cho khách hàng thuê năng lực tính toán từ trung tâm dữ liệu sử dụng chip Nvidia.

Theo hồ sơ doanh nghiệp, tổng tài sản của Megaspeed tăng vọt từ 33 triệu USD năm 2023 lên 3 tỷ USD năm 2024. Diễn biến này làm dấy lên nghi vấn trong giới chức Mỹ rằng công ty đang âm thầm chuyển các dòng chip tiên tiến của Nvidia đến những doanh nghiệp Trung Quốc, vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Trong vai trò "khách hàng của Nvidia", Alice Huang bắt đầu xuất hiện công khai cùng Jensen Huang, như tháng 6/2024, họ ngồi tại một quán bar ở Đài Bắc, hay tháng 5/2025, cả hai cùng rời một nhà hàng tại thành phố này, khi đó Alice Huang hôn lên má Jensen Huang.

Jensen Huang và Alice Huang chụp ảnh tại một nhà hàng ở Thượng Hải. Ảnh: Weibo/CNN

"Có một vụ bê bối tình ái, một vấn đề liên quan đến tình báo, và một vấn đề khác là việc bán chip máy tính tiên tiến cho một công ty dường như không tồn tại. Ba vấn đề có mối liên hệ với nhau bởi Alice Huang từng là lãnh đạo của công ty đó", Sam Bresnick, chuyên gia tại Trung tâm Công nghệ mới nổi và An ninh thuộc Đại học Georgetown, người chuyên nghiên cứu về cạnh tranh Mỹ - Trung, nhận định.

Kể từ khi Jensen Huang thừa nhận ngoại tình ngày 8/11, Alice Huang chưa xuất hiện trước công chúng hay đưa ra bất kỳ tuyên bố nào.