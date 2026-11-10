Giá iPhone 16 series mới tháng 11: Bản thường và Plus ngang giá

Giữa tháng 11/2026, các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) có điều chỉnh giá bán cho iPhone 16 series. Tin không vui là đợt điều chỉnh này theo hướng tăng giá theo một cách dễ gây "sốc".

iPhone 16 Pro Max màu titan sa mạc xu hướng của năm trước.

Chẳng hạn tại Minh Tuấn Mobile, giá niêm yết của iPhone 16 series đợt này cũng đang có nhiều ưu đãi. Họ còn hai phiên bản iPhone 16 128GB và iPhone 16 Plus 128GB, đồng giá 24,49 triệu đồng. Như vậy, người thích nhỏ gọn có thể chọn iPhone 16 thường, trong khi người cần màn hình rộng hơn có thể chọn iPhone 16 Plus trong cùng một mức ngân sách.

Còn tại các hệ thống FPT Shop và Thế Giới Di Động (TGDĐ), iPhone 16 128GB có giá cùng là 24,49 triệu đồng cho bản 128GB; 24,99 - 26,99 triệu đồng cho bản 512GB, chênh nhau 2 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 16 Plus có giá từ 24,99 - 28,99 triệu đồng tùy phiên bản dung lượng 128GB hay 512GB, riêng bản 256GB tạm hết hàng.

Tương tự, CellphoneS đang niêm yết iPhone 16 128GB giá 24,49 triệu đồng; iPhone 16 Plus 128GB và 256GB lần lượt 24,99 triệu đồng và 27,89 triệu đồng. Nhìn chung, các mức giá này không có nhiều biến động so với tháng trước.

Về sản phẩm, iPhone 16 và iPhone 16 Plus có thiết kế quen thuộc với khung nhôm và mặt kính cường lực Ceramic Shield, nhưng viền màn hình mỏng hơn mang lại cảm giác hiện đại hơn. Cả hai phiên bản đều sử dụng chip A17 Bionic, màn hình Super Retina XDR kích thước 6,1-inches (iPhone 16) và 6,7-inches (iPhone 16 Plus). Tuy nhiên, hệ thống camera kép 12MP chỉ hỗ trợ quay video 4K cơ bản, không có những tính năng quay phim chuyên nghiệp như dòng Pro.

Còn iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max được nâng tầm với khung viền titan nhẹ và bền bỉ, cùng viền màn hình mỏng nhất từ trước đến nay. Các mẫu Pro còn nổi bật với màn hình ProMotion 120Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà hơn so với các bản tiêu chuẩn. Đặc biệt, chip A18 Pro trên dòng Pro không chỉ tăng tốc độ xử lý mà còn hỗ trợ công nghệ tản nhiệt tiên tiến, phù hợp với nhu cầu sử dụng chuyên sâu. Hệ thống camera vượt trội của cả hai đều có cảm biến chính 48MP, đi kèm tính năng zoom quang học 5x.

Bảng giá iPhone 16 series tháng 11/2026:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop iPhone 16 128GB 24,49 24,49 256GB - - 512GB - iPhone 16 Plus 128GB 24,99 26,99 256GB 27,99 - 512GB - 28,99 iPhone 16 Pro 128GB - - 256GB - - 512GB - - 1TB - - iPhone 16 Pro Max 256GB - - 512GB - - 1TB - -

* Giá tham khảo ngày 10/11/2026.

* Giá có thể thay đổi từ AAR.