Samsung có thể thu phí một số tính năng Galaxy AI từ bản One UI 9.5

Theo SammyGuru, Samsung đang thử nghiệm gói đăng ký Galaxy AI Premium thông qua chương trình truy cập sớm. Người dùng có thể tự nguyện tham gia để trải nghiệm dịch vụ. Các khoản tiền đã chi trong thời gian thử nghiệm được cho là sẽ hoàn lại khi chương trình kết thúc.

Bài viết cũng công bố hình ảnh giao diện ứng dụng Galaxy AI, hé lộ hai mức giá dự kiến là 4,99 USD mỗi tháng hoặc 47,99 USD mỗi năm, tương đương khoảng 130.000 đồng và 1,25 triệu đồng.

Samsung có thể thu phí một số tính năng Galaxy AI. (Ảnh: SammyGuru)

Tuy nhiên, đây là các mức giá được phát hiện trong mã nguồn ứng dụng, chưa phải giá bán chính thức. Mức phí thực tế sẽ do máy chủ Samsung và Galaxy Store cung cấp, do đó có thể thay đổi trước khi dịch vụ triển khai. Chi phí mua thêm các gói credit hiện cũng chưa được tiết lộ.

Điểm đáng chú ý là mô hình này có thể giới hạn lượt sử dụng ngay cả với những tính năng Galaxy AI hiện có. Người dùng gói miễn phí vẫn được tiếp cận 7 công cụ tiêu chuẩn gồm Browsing Assist, Now Brief, Creative Studio, Smart Capture, Samsung Keyboard, Photo Assist và Personal Agent. Tuy nhiên, các công cụ này đều có hạn mức sử dụng. Khi dùng hết lượt, người dùng phải mua thêm gói credit hoặc đăng ký gói Max để tiếp tục sử dụng.

Với gói Galaxy AI Premium cấp Max, hạn mức sử dụng được cho là tăng gấp bốn lần so với bản miễn phí, đồng thời bổ sung ba tính năng mới. Gen Video cho phép tạo video bằng AI từ ảnh có sẵn. Bixby Action hỗ trợ tự động thực hiện tác vụ giữa các ứng dụng. Trong khi đó, Daily Briefing được cho là cung cấp thông tin tổng hợp hằng ngày nhưng cách hoạt động cụ thể chưa được tiết lộ.

Với gói Galaxy AI Premium cấp Max, hạn mức sử dụng được cho là tăng gấp bốn lần so với bản miễn phí. (Ảnh: SammyGuru)

Về thời điểm triển khai, một số nguồn tin dự đoán Galaxy AI Premium có thể xuất hiện cùng bản cập nhật One UI 9.5, dự kiến ra mắt đầu năm 2027 trên dòng Galaxy S27. Đây cũng có thể là nhóm thiết bị đầu tiên được thử nghiệm dịch vụ, trước khi Samsung mở rộng sang các sản phẩm khác. Tuy nhiên, hãng chưa xác nhận thời điểm phát hành cũng như danh sách thiết bị tương thích.

Ứng dụng cũng chưa thể hiện danh sách quốc gia bị giới hạn, khả năng tiếp cận dịch vụ có thể phụ thuộc vào khu vực đăng ký trên tài khoản Samsung. Hàn Quốc và Mỹ được dự đoán là những thị trường có thể hỗ trợ dịch vụ trong giai đoạn đầu.

Trước đó, trong cuộc trao đổi với báo chí hồi tháng 7, ông Jaebeom Park, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Samsung khu vực Tây Nam Á, cho biết hãng đang cân nhắc mô hình thuê bao dành cho những người có nhu cầu sử dụng Galaxy AI ở mức cao.

Theo ông, các tính năng AI đòi hỏi năng lực tính toán lớn, kéo theo chi phí đầu tư trung tâm dữ liệu và bộ xử lý đồ họa ngày càng tăng. Ông cho biết các tính năng AI cơ bản chiếm khoảng 90% tổng mức sử dụng và Samsung định hướng tiếp tục cung cấp nhóm công cụ này miễn phí. Với người có nhu cầu cao hơn, hãng có thể phát triển gói Pro trả phí.