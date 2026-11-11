Đỗ Kim Phúc và 10 nhà sáng tạo clip ngắn của năm trên TikTok

Sau vòng bình chọn cấp quốc gia, hơn 13 triệu lượt bình chọn đã được ghi nhận dành cho những nhà sáng tạo nội dung nổi bật và triển vọng nhất tại Việt Nam. Kết quả, 11 gương mặt có lượt bình chọn cao nhất đã được TikTok công bố, tiến vào vòng đánh giá cấp khu vực tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026 lần đầu tiên được tổ chức.

TikTok Awards Đông Nam Á 2026 lần đầu tiên được tổ chức.

Tại đây, họ sẽ cùng các nhà sáng tạo nội dung xuất sắc đến từ 6 quốc gia Đông Nam Á, gồm Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Việc đánh giá sẽ được thực hiện bởi hội đồng chuyên gia uy tín trong ngành, có chuyên môn sâu ở cấp khu vực, bao gồm Ban Thư ký ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN), Tập đoàn WPP và TikTok.

Danh sách các nhà sáng tạo nội dung chiến thắng các hạng mục đề cử và chính thức đại diện Việt Nam tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026 gồm:

- Nhà sáng tạo nội dung của năm: Bùi Anh Ninh (@a.ninhh_)

- Nhà sáng tạo nội dung Đáng chú ý của năm: Nguyễn Hoàng Dương (@duonghoangnguyen96)

- Nhà sáng tạo nội dung Giáo dục của năm: Trần Thanh Thiên (@davoslingo)

- Sport Nhà sáng tạo nội dung Thể thao của năm: Đỗ Kim Phúc (@dokimphuc.official)

- Nhà sáng tạo nội dung Ẩm thực của năm: Hồ Khắc Vĩnh (@vinhthichanngon)

- Nhà sáng tạo nội dung Giải trí của năm: Trần Bảo Trân (@ranxaneo)

- Nhà sáng tạo nội dung Làm đẹp và Thời trang của năm: Trần Thị Thu Thủy (@sophia.beauty99)

- Nhà sáng tạo nội dung Lối sống của năm: Lê Nhựt Quan (@quankhonggo)

- Video nổi tiếng của năm: Đỗ Ngọc Tường Minh (@dntminh)

- Nhà sáng tạo nội dung Live nổi bật của năm: Nguyễn Thị Phương Thảo (@aley.nguyenx)

- Nhà sáng tạo nội dung TikTok Shop nổi bật của năm: Trần Hoàng Long (@longchunchun)

Một số clip triệu view trên kênh @dokimphuc.official.

Với kết quả trên, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chia sẻ góc nhìn: Khi nội dung số được tạo ra với tinh thần trách nhiệm và mục đích rõ ràng, các nội dung này sẽ sở hữu tiềm năng lớn trong việc thúc đẩy tiến bộ xã hội, cải thiện đời sống và tạo đòn bẩy phát triển kinh tế.

"Các nhà sáng tạo không chỉ thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo, mà còn đóng vai trò là những tấm gương tích cực truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại địa phương. Chúng tôi rất tự hào khi được chứng kiến những tài năng xuất sắc của Việt Nam được tôn vinh trên đấu trường khu vực", ông nói.