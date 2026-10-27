iPad mini OLED ra mắt với giá từ 19,49 triệu đồng, đổi lại những nâng cấp nào?

Apple vừa bất ngờ ra mắt iPad mini mới, nổi bật với màn hình OLED lớn hơn 8,5 inch, tùy chọn màn hình nano-texture, thiết kế mỏng nhẹ hơn, chip A20 Pro mạnh mẽ, cùng hệ thống âm thanh Acoustic Display tiên tiến.

iPad mini cuối cùng cũng có màn hình OLED.

Thiết bị này cũng đạt tiêu chuẩn chống nước và bụi IP67, camera trước xoay ngang, và hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6 thông qua chip N1 độc quyền của Apple. Theo thông tin từ Apple, đây được coi là “bản nâng cấp lớn nhất từ trước đến nay” của dòng iPad mini.

Màn hình OLED trên iPad mini mới mang lại độ tương phản cao hơn và độ sáng tối đa gấp đôi so với mẫu thế hệ trước, giúp nội dung hiển thị trở nên sống động và phong phú hơn so với màn hình LCD. Kích thước màn hình đã tăng từ 8,3 inch lên 8,5 inch, nhưng tốc độ làm mới vẫn giữ nguyên ở mức 60Hz và không hỗ trợ ProMotion như nhiều người mong đợi.

Mặc dù vậy, màn hình chỉ hỗ trợ tần số quét 60 Hz.

Giống như iPad Pro, iPad mini giờ đây có tùy chọn màn hình nano-texture giúp giảm hiện tượng chói lóa trong môi trường sáng. Lựa chọn này yêu cầu khách hàng chi thêm 2,8 triệu đồng, và chỉ áp dụng cho hai phiên bản bộ nhớ trong 256 GB hoặc 512 GB.

Về thiết kế, iPad mini mới mỏng và nhẹ hơn khoảng 15% so với phiên bản trước, với phiên bản Wi-Fi mới dày 5,4 mm và nặng 255 gram, trong khi mẫu trước dày 6,3 mm và nặng 265 gram. Thiết bị vẫn giữ nguyên các đặc điểm như nút Touch ID ở cạnh trên, cổng USB-C, camera sau góc rộng 12 MP và thời lượng pin tương tự.

Chip A20 Pro mạnh mẽ có mặt trên mẫu iPad mini mới nhất.

Chip A20 Pro, vốn xuất hiện trên iPhone 18 Pro và Duo khi ra mắt vào tháng trước, cũng được trang bị trên iPad mini với các phiên bản khác nhau tùy thuộc vào dung lượng lưu trữ. Các phiên bản 128 GB và 256 GB sử dụng CPU 5 nhân, GPU 7 nhân và một Neural Engine 16 nhân, trong khi phiên bản 512 GB có CPU 6 nhân, GPU 7 nhân và hai Neural Engine 16 nhân.

Được biết, chip A20 Pro được sản xuất bằng quy trình 2nm tiên tiến của TSMC, hứa hẹn mang lại hiệu năng CPU nhanh hơn tới 60%, hiệu năng đồ họa nhanh hơn tới 2,7 lần và hiệu năng AI nhanh hơn tới 4,5 lần so với chip A17 Pro trong iPad mini thế hệ trước.