Honor ra mắt tablet gaming có quạt tản nhiệt, pin 10.000 mAh

Thị trường thiết bị di động chơi game vừa chào đón sản phẩm mới từ Honor - máy tính bảng WIN Pad. Được thiết kế dành riêng cho những game thủ cần một thiết bị nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, WIN Pad sở hữu cấu hình phần cứng ấn tượng cùng hệ thống tản nhiệt chủ động.

Máy tính bảng này trang bị màn hình OLED 8.4 inch với độ phân giải 2304 x 1440 pixels và mật độ điểm ảnh 324 PPI. Đặc biệt, màn hình hỗ trợ tần số quét tối đa 240Hz, độ sáng đỉnh lên tới 6,000 nits và tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt 93%. Theo thông tin từ nhà sản xuất, tấm nền này có khả năng hỗ trợ tần số quét 240Hz cho hơn 40 tựa game, cùng với các tùy chọn tần số quét 185Hz và 165Hz cho một số tựa game khác.

Về hiệu năng, Honor WIN Pad được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 từ Qualcomm. Để đảm bảo hiệu suất ổn định trong thời gian dài, thiết bị được tích hợp quạt tản nhiệt turbo với tốc độ 15.000 vòng/phút, giúp giảm nhiệt độ hoạt động tối đa 8 độ C. Hệ thống mô-tơ tuyến tính trục X kép cũng được tích hợp nhằm mang lại phản hồi xúc giác tốt hơn cho người dùng.

Về pin, WIN Pad sở hữu dung lượng 10.000 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 66W và sạc ngược 27W. Đặc biệt, thiết bị cho phép tách biệt quá trình sạc và xả điện, giúp người dùng có thể sử dụng trong các phiên chơi game kéo dài mà không ảnh hưởng nhiều đến tuổi thọ pin.

Về phần mềm, máy tích hợp trung tâm tùy chỉnh Geek Center, cho phép người dùng điều chỉnh tần số quét màn hình, kích thước quét bộ nhớ và các thiết lập bảo vệ khi pin yếu. Chế độ hiệu năng Full Throttle cũng được tích hợp sẵn để đáp ứng nhu cầu xử lý cho các tác vụ nặng.

Honor WIN Pad được phân phối với hai phiên bản cấu hình khác nhau và mức giá niêm yết ban đầu như sau:

- Phiên bản 12GB RAM và 256GB bộ nhớ: 4.499 nhân dân tệ (khoảng 17,43 triệu đồng).

- Phiên bản 16GB RAM và 512GB bộ nhớ: 5.499 nhân dân tệ (khoảng 21,23 triệu đồng).