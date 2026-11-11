Top 4 smartphone được chuyên gia đánh giá cao nhất năm nay

Mới đây, chuyên trang đánh giá công nghệ GSM Arena đã tiến hành đánh giá và xếp hạng những smartphone xuất sắc nhất.

Ảnh minh họa.

Dù công nghệ này đang phát triển với tốc độ chóng mặt, phần lớn người dùng vẫn ưa chuộng các mẫu điện thoại dạng thanh truyền thống và điều này hoàn toàn có lý do. Bốn chiếc điện thoại dưới đây mang đến sự cân bằng hoàn hảo nhất giữa hiệu năng, thời lượng pin, chất lượng màn hình và khả năng nhiếp ảnh.

- Oppo Find X10 Pro Max

- Vivo X500 Pro Max

- Xiaomi 18 Pro Max

- iPhone 18 Pro Max

1. Oppo Find X10 Pro Max

Giá bán từ: 49,99 triệu đồng

Năm nay, Oppo đã không ngần ngại đầu tư mạnh tay khi thiết kế Oppo Find X10 Pro Max, trang bị cho máy ba cảm biến 200MP, chip hàng đầu từ MediaTek cùng các linh kiện cao cấp, bao gồm cả viên pin có hiệu suất dẫn đầu thị trường. Thiết bị này cũng tự hào mang trên mình logo Hasselblad - thương hiệu máy ảnh huyền thoại, đem đến khả năng nhiếp ảnh ấn tượng.

Oppo Find X10 Pro Max.

2. Vivo X500 Pro Max

Giá bán từ: 27,25 triệu đồng

Vivo X500 Pro Max sở hữu hệ thống camera vượt trội với các ống kính được phủ lớp tráng phủ ZEISS T*. Máy thể hiện xuất sắc trong mọi bài kiểm tra của GSM Arena, đặc biệt là khả năng chống rung khi quay video – một tính năng không có đối thủ. Chip Dimensity 9600 Pro kết hợp cùng viên pin Si/C dung lượng lớn mang lại cho máy hiệu năng mạnh mẽ, thời lượng pin ấn tượng, cùng với đó là chất lượng màn hình tuyệt hảo.

Vivo X500 Pro Max.

3. Xiaomi 18 Pro Max

Giá bán từ: 27,25 triệu đồng

Trong khi nhiều đối thủ chọn chip từ MediaTek, Xiaomi 18 Pro Max lại sử dụng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Mặt lưng máy được trang bị hai camera 200MP (góc rộng và tele) cùng một camera góc siêu rộng 50MP; người dùng có thể tận dụng màn hình phụ ở mặt lưng để chụp những bức ảnh selfie đầy ấn tượng. Màn hình lớn ở mặt trước cũng xuất sắc không kém, tương tự như viên pin dung lượng lớn mà máy sở hữu.

Xiaomi 18 Pro Max.

4. iPhone 18 Pro Max

Giá bán từ: 41,99 triệu đồng

Nếu có một con chip đủ sức vượt qua những dòng chip mạnh nhất từ ​​MediaTek và Qualcomm, đó chính là Apple A20 Pro bên trong chiếc iPhone 18 Pro Max. Dù Apple không thực hiện những thay đổi quá táo bạo ở thế hệ này, sự tinh tế được trau chuốt qua nhiều năm đã thể hiện rất rõ trên sản phẩm. Viên pin của iPhone 18 Pro Max nhỏ so với pin của các "đối thủ" cạnh tranh từ Trung Quốc nhưng nhờ phần cứng tối ưu hiệu quả, thời lượng sử dụng thực tế lại lâu hơn mong đợi.

iPhone 18 Pro Max.