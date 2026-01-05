Bài học đắt giá khi nâng cấp từ iPad Pro M2 lên M5

Với những hứa hẹn về hiệu năng cải thiện, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) từ Apple, người dùng nghĩ rằng đây sẽ là một bản nâng cấp xứng đáng. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, họ có thể nhận ra rằng việc giữ lại chiếc iPad cũ và tiết kiệm tiền có lẽ là quyết định đúng đắn hơn cả.

Một trong những lý do chính là việc người dùng sẽ phải mua lại tất cả các phụ kiện mới. Trước đây, người dùng có thể sử dụng bàn phím Magic Keyboard và bút Apple Pencil thế hệ thứ hai, cùng với một số phụ kiện khác cho iPad Pro M2.

Tuy nhiên, khi chuyển sang iPad Pro M5, không có phụ kiện nào trong số đó tương thích. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng phải chi thêm tiền cho bàn phím Magic Keyboard thế hệ mới với giá 8,3 triệu đồng và bút Apple Pencil Pro với giá 3,3 triệu đồng. Mặc dù người dùng có thể tìm các ưu đãi giảm giá để đạt mức giá tốt hơn, một sự thật là người dùng vẫn phải chi thêm cho các phụ kiện mới.

Lý do chính là vì sự thay đổi về thiết kế vật lý và bên trong của iPad M5 đã khiến các phụ kiện cũ không còn tương thích. Cách bố trí camera mới và thân máy mỏng hơn đã yêu cầu điều chỉnh lại các thành phần bên trong, dẫn đến việc sạc Apple Pencil và vị trí nam châm của bàn phím cũng phải thay đổi. Trong khi đó, khi nâng cấp từ iPad Pro A12Z lên M2, các phụ kiện vẫn tương thích, có nghĩa lần nâng cấp này trở nên tốn kém hơn.

Về hiệu năng, mặc dù chip M5 mạnh mẽ hơn, người dùng khó có thể nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong tốc độ sử dụng hàng ngày. Các tác vụ như đọc nội dung trực tuyến, lướt mạng xã hội hay chơi game đều diễn ra mượt mà và không có gì đột phá. Đối với những người làm việc với video hay thiết kế đồ họa, có thể họ sẽ cảm nhận được sự khác biệt, nhưng với người dùng thông thường, sự nâng cấp này không thực sự cần thiết.

Một trong những thay đổi đáng chú ý khác là vị trí camera. Camera trước đã được di chuyển sang cạnh bên để thuận tiện hơn khi gọi video. Tuy nhiên, vị trí mới này khiến người dùng thường xuyên vô tình che ống kính bằng ngón tay khi cầm iPad. Ngoài ra, Apple cũng đã loại bỏ camera siêu rộng ở mặt sau, điều có thể được xem là một bất lợi cho những ai thường xuyên chụp ảnh bằng iPad.

Tất nhiên iPad Pro M5 không phải là một thiết bị tồi, nhưng nó không phù hợp với nhu cầu của phần lớn người dùng. Sản phẩm được thiết kế cho những người cần sức mạnh xử lý lớn, như chỉnh sửa video hay âm thanh. Do đó, nếu một người dùng thông thường đang sử dụng iPad Pro M2, việc nâng cấp không thực sự xứng đáng.