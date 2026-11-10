iPhone 20 Pro sắp khai tử thiết kế vừa chỉ mới khai sinh trên iPhone 15 Pro?

Theo báo cáo đến từ Instant Digital, một nguồn tin nổi tiếng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, Apple có thể sẽ thay đổi cấu hình nút bấm trên iPhone 20 Pro, trong đó có khả năng công ty sẽ loại bỏ nút Tác vụ (Action) đã được giới thiệu trên iPhone 15 Pro và các mẫu mới hơn. Thay vào đó, chức năng của nút này có thể được tích hợp vào nút điều khiển Camera, một tính năng đã xuất hiện trên iPhone 16 và iPhone 18 Pro.

Thiết kế iPhone 20 Pro đang nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng.

Việc Apple loại bỏ nút Tác vụ là một điều hoàn toàn có thể hiểu, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người dùng hiện nay vẫn chưa thực sự làm quen với nút này. Ngay cả khi nó có thể thực hiện nhiều tác vụ tùy chỉnh, đa số người dùng vẫn chưa khai thác hết, thay vào đó chỉ sử dụng cho mục đích bật/tắt chuông.

Nếu tin đồn chính xác, người dùng vẫn có thể chuyển đổi giữa chế độ bật/tắt chuông bằng cách nhấn giữ nút điều khiển camera. Hiện tại, khi nhấn nút điều khiển camera, người dùng sẽ mở Visual Intelligence, và Apple đã chuyển chức năng này vào ứng dụng Camera, gọi là chế độ Siri trong iOS 27.

Đối với phản ứng của cộng đồng mạng về tin đồn mới, các ý kiến trở nên khá đa dạng. Nhiều người dùng trên Reddit cho biết họ không sử dụng nút Tác vụ, trong khi một số khác lại bày tỏ sự không hài lòng với nút điều khiển Camera. Điều đó cho thấy chiến lược bố trí nút bấm của Apple vẫn còn gây khó hiểu cho nhiều người sử dụng.

Nút Tác vụ xuất hiện trên iPhone kể từ mẫu iPhone 15 Pro, nhưng biến mất trên iPhone Duo.

Trước đó, iPhone Duo đã loại bỏ hoàn toàn nút Tác vụ và nút chuyển đổi âm lượng, thay vào đó chỉ cho phép điều chỉnh âm lượng qua phần mềm. Tuy nhiên, theo báo cáo từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, nội bộ Apple đã tìm cách đưa nút này trở lại trên iPhone Duo 2, mặc dù khả năng thành công không cao.

Việc chuyển chức năng của nút Tác vụ sang nút điều khiển Camera có thể là giải pháp hợp lý nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Nhiều người dùng hy vọng rằng Apple sẽ cải tiến các nút bấm trên iPhone trong tương lai để không bỏ lỡ cơ hội tận dụng tối đa các tính năng của thiết bị.