Apple ra mắt tai nghe chụp tai cao cấp AirPods Max

Tai nghe AirPods Max 2 mới được nâng cấp về phần cứng, đặc biệt là chip xử lý âm thanh, đồng thời bổ sung nhiều tính năng vốn chỉ xuất hiện trên các dòng AirPods khác.

Sản phẩm sẽ cho đặt hàng từ ngày 25/3 và bắt đầu giao đến tay người dùng vào đầu tháng 4. Giá bán được công bố ở mức 549 USD (khoảng 14,4 triệu đồng), tương đương thế hệ trước.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên AirPods Max 2 là việc Apple chuyển sang sử dụng chip H2, thay cho chip H1 trên phiên bản trước. Đây là con chip đã được sử dụng trên tai nghe không dây AirPods Pro và một số dòng AirPods gần đây.

Kết hợp với bộ khuếch đại dải động cao (high dynamic range amplifier), chip H2 giúp cải thiện chất lượng âm thanh tổng thể. Theo Apple, âm thanh trên AirPods Max 2 đạt độ chi tiết cao hơn, rõ ràng và cân bằng hơn so với thế hệ trước.

Một trong những nâng cấp quan trọng khác liên quan đến khả năng chống ồn chủ động (Active Noise Cancellation – ANC). Apple cho biết, hiệu quả chống ồn trên AirPods Max 2 được cải thiện lên đến 1,5 lần so với phiên bản trước nhờ sức mạnh xử lý của chip H2.

Bên cạnh đó, chế độ Transparency (xuyên âm) cũng được nâng cấp. Thuật toán xử lý tín hiệu số mới giúp âm thanh môi trường được tái tạo tự nhiên hơn khi người dùng cần nghe các âm thanh xung quanh.

Việc trang bị chip H2 cũng cho phép AirPods Max 2 hỗ trợ nhiều tính năng mới. Các tính năng này bao gồm dịch trực tiếp (Live Translation), âm thanh thích ứng (Adaptive Audio), nhận biết hội thoại (Conversation Awareness), tách giọng nói (Voice Isolation), ghi âm chất lượng phòng thu, giảm âm thanh lớn (Loud Sound Reduction), điều khiển Siri bằng cử chỉ đầu và điều khiển camera từ xa.

Ngoài ra, AirPods Max 2 tiếp tục hỗ trợ âm thanh lossless 24-bit/48 kHz khi kết nối bằng cáp USB-C đi kèm, tương tự thế hệ trước.

Về thiết kế, AirPods Max 2 không có nhiều thay đổi so với phiên bản trước. Apple giữ nguyên kiểu dáng tai nghe chụp tai với các vật liệu quen thuộc. Sản phẩm có các màu: Đen midnight, Trắng starlight, Cam, Tím và Xanh dương.

Nhìn chung, tai nghe chụp tai AirPods Max 2 hướng tới cải thiện trải nghiệm âm thanh và mở rộng khả năng sử dụng cho người dùng, đặc biệt trong các tình huống như nghe nhạc, gọi điện hoặc làm việc với nội dung đa phương tiện.