Giải mã màn hình xịn sò của iPhone 18 Pro

Samsung thường dẫn đầu về công nghệ màn hình nhưng Apple có thể vượt mặt hãng ngay trong năm nay. Theo một báo cáo mới từ The Elec (Hàn Quốc), iPhone 18 Pro sẽ sở hữu công nghệ màn hình mới lạ.

Màn hình LTPO+ trên iPhone 18 Pro

iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max năm 2021 là những chiếc điện thoại đầu tiên của Apple sử dụng công nghệ màn hình Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO). Công nghệ này cho phép tốc độ làm mới thay đổi, giúp tăng hiệu quả năng lượng.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Đối với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, Apple dự kiến ​​ nâng cấp lên công nghệ LTPO+, một phiên bản cao cấp hơn.

Màn hình AMOLED truyền thống sử dụng Low-Temperature Polycrystalline Silicon (LTPS) cho tất cả các bóng bán dẫn màng mỏng (TFT) tạo nên tấm nền màn hình.

Màn hình LTPO tiêu chuẩn sử dụng Indium Gallium Zinc Oxide (IGZO) trong các TFT chuyển mạch.

LTPO+ tiến thêm một bước bằng cách sử dụng oxit cho cả các TFT điều khiển. Thay đổi này cho phép màn hình kiểm soát chi tiết dòng điện được gửi đến OLED để phát ra ánh sáng. Nhờ đó, màn hình hoạt động tối ưu hơn, tùy thuộc vào môi trường, giúp tiết kiệm năng lượng.

Samsung và LG giải cứu tình thế

Samsung và LG Display sẽ cung cấp các màn hình OLED cao cấp này cho iPhone 18 Pro. BOE (Trung Quốc) đã không được chọn do các vấn đề về chất lượng và năng suất.

Sản lượng sản xuất của Samsung cũng tăng từ 10 đến 15% so với năm ngoái, đây cũng là một lý do khác khiến BOE bị loại.

Một lý do khác để mong chờ iPhone 18 Pro

Ảnh concept iPhone 18 Pro..

iPhone 18 Pro có thể là chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của Apple trong bốn năm qua có phần "viên thuốc" nhỏ hơn. Theo một báo cáo trước đó, một yếu tố khác làm phức tạp quá trình sản xuất OLED của iPhone 18 là công nghệ hồng ngoại dưới màn hình, giúp Apple thu nhỏ phần "viên thuốc". Một lần nữa, BOE lại không hoàn toàn đáp ứng được thách thức kỹ thuật đó.

Apple thường thích đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình để cạnh tranh với các nhà cung cấp và thương lượng giá thấp hơn. Đó là lý do hãng khó có thể loại bỏ hoàn toàn BOE khỏi phương trình. Công ty này có thể cung cấp màn hình cho các mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn.

Nhìn chung, công nghệ màn hình LTPO+ sẽ mang lại lợi thế, dù chỉ là tạm thời cho iPhone 18 Pro. Hiện vẫn chưa rõ màn hình này sẽ kéo dài thời lượng pin cho smartphone tới mức nào.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về dòng sản phẩm này trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc!