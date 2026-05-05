Xiaomi công bố bộ 3 thiết bị đeo mới, có tai nghe chụp tai lần đầu xuất hiện

Redmi Watch 6

Trong dải sản phẩm lần này, Watch 6 nổi bật với màn hình AMOLED kích thước 2.07 inch, độ sáng tối đa lên đến 2.000 nits. Thiết kế viền mỏng cùng tỷ lệ màn hình cao giúp tối ưu không gian hiển thị, cho trải nghiệm trực quan khi theo dõi thông tin.

Thiết bị sở hữu khung hợp kim nhôm, độ dày khoảng 9.9mm và trọng lượng 31g (không bao gồm dây đeo). Redmi Watch 6 hỗ trợ hơn 150 chế độ thể thao, đồng thời tích hợp các tính năng quản lý sức khỏe như theo dõi nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, giấc ngủ và mức độ căng thẳng. Sản phẩm đạt chuẩn kháng nước 5ATM và hỗ trợ đo nhịp tim dưới nước.

Về thời lượng pin, thiết bị có thể hoạt động khoảng 12 ngày trong điều kiện sử dụng thông thường và lên đến 24 ngày ở chế độ tiết kiệm năng lượng.

Redmi Headphones Neo

Trong khi đó, Redmi Headphones Neo sở hữu thiết kế hiện đại với kiểu dáng trẻ trung, hướng đến nhóm người dùng năng động, đề cao tính cá nhân hóa. Thiết kế gọn gàng, tối ưu công thái học giúp thiết bị phù hợp để sử dụng trong nhiều bối cảnh, từ giải trí đến làm việc hàng ngày.

Sản phẩm được trang bị driver động 40mm với màng titanium, hỗ trợ khử tiếng ồn chủ động với khả năng giảm ồn lên đến 42dB, có thể tự điều chỉnh theo môi trường sử dụng.

Hệ thống 3 micro kết hợp thuật toán AI giúp cải thiện chất lượng cuộc gọi, giảm tiếng ồn và hạn chế ảnh hưởng của gió. Đồng thời, sản phẩm hỗ trợ Google Fast Pair, cho phép kết nối hai thiết bị cùng lúc và chia sẻ âm thanh.

Headphones Neo sở hữu thời lượng pin lên đến 72 giờ khi tắt chế độ khử tiếng ồn. Công nghệ sạc nhanh giúp thiết bị cung cấp tới 5 giờ nghe nhạc chỉ sau 10 phút sạc.

Redmi Buds 8

Còn Redmi Buds 8 được trang bị công nghệ khử tiếng ồn chủ động lên đến 50dB, hỗ trợ nhiều chế độ phù hợp với từng môi trường sử dụng. Tính năng khử ồn cá nhân hóa giúp tối ưu hiệu suất dựa trên cách đeo của từng người dùng.

Sản phẩm sử dụng driver 11mm được tinh chỉnh, tăng cường dải mid-bass và hỗ trợ nhiều chế độ EQ, bao gồm cả tùy chỉnh theo sở thích cá nhân. Hệ thống 3 micro tích hợp AI hỗ trợ giảm tiếng ồn và chống gió, giúp cải thiện chất lượng cuộc gọi.

Buds 8 có thể hoạt động liên tục khoảng 11 giờ chỉ với một lần sạc và lên đến 44 giờ khi sử dụng cùng hộp sạc. Công nghệ sạc nhanh cho phép nghe nhạc trong khoảng 4 giờ chỉ với 10 phút sạc.

Về giá bán, Xiaomi Redmi Watch 6 có giá tham khảo khoảng 3,2 triệu đồng, Headphones Neo có giá gần 2,1 triệu đồng, và Buds 8 có giá khoảng 1,6 triệu đồng.