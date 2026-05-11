Từ khóa “Miu Lê” bất ngờ được tìm kiếm tăng vọt trên Google Trends

Ghi nhận của PV Dân Việt chiều 11/5 cho thấy, từ khoá "Miu Lê" nhảy vọt lên top đầu trên Google Trends (Google xu hướng) với lượng tìm kiếm tăng chóng mặt theo chiều thẳng đứng. Cụ thể từ khoá "Miu Lê" tăng tới 1.000% trong 1 giờ qua.

Ngoài ra, nhiều từ khoá liên quan khác như "Miu Lê tên thật là gì", "Ca sĩ Miu Lê", "Lê Ánh Nhật là ai"... cũng nằm trong top thịnh hành, được cư dân mạng tìm kiếm.

Không chỉ vậy, tên tuổi nữ ca sĩ phủ sóng nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và Threads, thu hút lượng lớn bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Nhiều hình ảnh, video và khoảnh khắc liên quan đến Miu Lê liên tục được lan truyền trên Internet. Không ít bài đăng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau vài giờ xuất hiện.

Nhiều người dùng mạng xã hội còn vào trang cá nhân của ca sĩ Miu Lê có gần 700.000 người theo dõi để lại bình luận trái chiều.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Cô là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, hoạt động ở cả lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Cô từng ghi dấu ấn với loạt ca khúc như “Yêu một người có lẽ”, “Vì mẹ anh bắt chia tay” hay “Anh đang nơi đâu”. Bên cạnh âm nhạc, nữ ca sĩ còn tham gia nhiều gameshow và được chú ý nhờ lối nói chuyện dí dỏm, thoải mái.

Những năm gần đây, Miu Lê duy trì sức hút ổn định trên mạng xã hội nhờ hình ảnh năng động và thường xuyên tương tác với người hâm mộ. Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ đều dễ dàng tạo ra chủ đề bàn luận, đặc biệt trong các chương trình giải trí hoặc những đoạn video đời thường.