Điều tra gây sốc: Gần 100% tai nghe thử nghiệm chứa hóa chất độc hại

Những hóa chất được phát hiện bao gồm những chất có khả năng gây ung thư, ảnh hưởng đến sự phát triển thần kinh và gây hiện tượng nữ hóa ở nam giới. Điều đáng chú ý là ngay cả những sản phẩm của các thương hiệu hàng đầu như Bose, Panasonic, Samsung và Sennheiser cũng không nằm ngoài danh sách này.

Ngay cả những tai nghe đến từ các thương hiệu lớn cũng không thoát khỏi việc chứa hóa chất độc hại.

Kết quả nghiên cứu khiến các nhà hoạt động đã lên án “sự thất bại trên diện rộng của thị trường tai nghe” và kêu gọi cấm hoàn toàn các hóa chất gây rối loạn nội tiết trong hàng tiêu dùng. Họ cũng yêu cầu các nhà sản xuất cần minh bạch hơn về thành phần sản phẩm của mình.

Karolína Brabcová, chuyên gia hóa học tại Arnika, cho biết: “Những hóa chất này không chỉ là chất phụ gia; chúng có thể di chuyển từ tai nghe vào cơ thể chúng ta”. Bà nhấn mạnh rằng việc sử dụng tai nghe hàng ngày, đặc biệt là trong khi tập thể dục, có thể làm tăng tốc độ hấp thụ hóa chất qua da.

Mặc dù không có nguy cơ sức khỏe tức thời, nhưng việc tiếp xúc lâu dài với các hóa chất này, đặc biệt đối với thanh thiếu niên, là điều đáng lo ngại. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng không có mức độ “an toàn” nào đối với các chất gây rối loạn nội tiết.

81 cặp tai nghe nhét tai và chụp tai được nghiên cứu

Cuộc điều tra này là một phần trong dự án ToxFree LIFE for All nhằm nghiên cứu tác động của hóa chất tổng hợp đến sức khỏe con người và môi trường. Các nhà nghiên cứu đã mua 81 cặp tai nghe nhét tai và chụp tai từ các thị trường ở Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary, Slovenia và Áo, cũng như từ các trang thương mại điện tử như Shein và Temu.

Đây là lời cảnh tỉnh cho một trong những phụ kiện công nghệ khá phổ biến.

Kết quả cho thấy bisphenol A (BPA) có mặt trong 98% mẫu thử, trong khi bisphenol S (BPS) được phát hiện trong hơn 75% mẫu. Những hóa chất này có thể gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng, bao gồm nữ hóa ở nam giới và dậy thì sớm ở bé gái.

Ngoài BPA và BPS, các mẫu tai nghe còn chứa phthalates, parafin clo hóa và các chất chống cháy brom hóa, tất cả đều có khả năng gây rối loạn nội tiết. Mặc dù hầu hết các chất này chỉ được phát hiện với lượng rất nhỏ, nhưng các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng “hiệu ứng hỗn hợp” từ việc tiếp xúc hàng ngày có thể dẫn đến những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

Cuộc điều tra này là lần thứ ba mà dự án ToxFree thực hiện, trước đó đã phát hiện BPA trong núm vú giả cho trẻ em và hóa chất độc hại trong quần lót nữ. Hiện tại, Bose, Panasonic, Samsung và Sennheiser chưa có phản hồi về những phát hiện này.