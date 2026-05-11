Samsung đứng trước quyết định gây tranh cãi với Galaxy S27

Trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt bộ nhớ, các nhà sản xuất buộc phải cắt giảm chi phí ở nhiều khía cạnh khác nhau để bảo vệ biên lợi nhuận. Điều này có thể dẫn đến những hi sinh về tính năng, như tin đồn liên quan đến công nghệ màn hình của Galaxy S27.

Galaxy S27 có thể mang lại cảm giác ít giống Samsung hơn một chút.

Theo báo cáo từ hãng nghiên cứu SigmaIntel, bộ phận di động của Samsung có thể không mua màn hình cho Galaxy S27 tiêu chuẩn từ Samsung Display. Nếu Samsung có thể đàm phán được mức giá thấp hơn từ Samsung Display, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của bộ phận màn hình và làm suy yếu sức mạnh đàm phán của họ với Apple. Mặc dù Samsung Display vẫn là công ty cung cấp phần lớn màn hình OLED cho dòng Galaxy S27, nhưng theo báo cáo, Samsung đang xem xét việc sử dụng thêm màn hình của công ty BOE (Trung Quốc) cho phiên bản cơ bản.

Samsung và LG từ lâu đã được biết đến là những nhà sản xuất màn hình hàng đầu nhờ những công nghệ vượt trội hơn so với BOE. Mặc dù BOE đã cung cấp màn hình cho một số mẫu tầm trung của Samsung như Galaxy A57, đây là lần đầu tiên công ty sản xuất màn hình cho một dòng cao cấp của Samsung.

Ngoài ra, Galaxy S26 sử dụng vật liệu OLED M13 thấp hơn so với thế hệ M14 của Galaxy S26 Ultra, vốn mang lại độ sáng cao hơn, hiệu quả năng lượng tốt hơn và tuổi thọ dài hơn. Tuy nhiên, do Samsung cắt giảm chi phí, có vẻ như Galaxy S27 cũng sẽ sử dụng công nghệ M13 và do BOE phát triển.

Samsung sẽ trang bị màn hình M13 cho Galaxy S27 như trên Galaxy S26?

Không chỉ Samsung, Apple cũng đang giảm bớt sự ưu tiên cho dòng sản phẩm chủ lực của mình trong bối cảnh thị trường smartphone đang thay đổi. Hãng này được cho là sẽ trang bị màn hình LTPO+ cho iPhone 18 Pro, nhưng cũng đang cắt giảm chi phí cho mẫu iPhone 18 cơ bản. Thực tế, iPhone 18 sẽ không được ra mắt cùng lúc với iPhone 18 Pro và iPhone Ultra màn hình gập mà bị hoãn đến năm sau.

Trong khi đó, Samsung đã tăng giá cho dòng Galaxy S26 trong năm nay. Nếu việc chuyển sang màn hình BOE giúp hãng tránh được việc tăng giá lần thứ hai liên tiếp, nhiều người có thể chấp nhận điều này, mặc dù màn hình có thể không ấn tượng bằng.