Chọn tai nghe Bluetooth giá rẻ sao cho không “tiền mất tật mang”

Tai nghe không dây ngày càng phổ biến nhờ tính tiện lợi, thiết kế gọn nhẹ và mức giá ngày càng dễ tiếp cận. Trên các sàn thương mại điện tử, người dùng có thể dễ dàng tìm thấy hàng trăm mẫu tai nghe Bluetooth với giá chỉ bằng một phần nhỏ so với các thương hiệu lớn.

Vậy lý do cho sự chênh lệch giá là gì? Một trong những nguyên nhân chính khiến tai nghe Bluetooth có giá rẻ hơn trước nằm ở quy luật cung cấp. Khi nhu cầu tăng nhanh, nhiều nhà máy tham gia sản xuất với quy mô lớn. Việc sản xuất hàng loạt giúp tối ưu chi phí linh kiện, nhân công và logistics. Khoản tiết kiệm đó thường được phản ánh trực tiếp vào giá bán, tạo ra thị trường tai nghe không dây phong phú với nhiều phân khúc.

Hiện tại, các tai nghe Bluetooth có thể chia thành hai nhóm: thiết kế riêng và mẫu có sẵn. Nhóm đầu thường được các hãng đầu tư nghiên cứu, tinh chỉnh âm thanh và hoàn thiện sản phẩm nên giá cao hơn. Ngược lại, nhiều mẫu giá rẻ sử dụng thiết kế chung do nhà máy cung cấp, sau đó gắn thương hiệu khác nhau để bán ra thị trường, giúp rút ngắn thời gian sản xuất và giảm chi phí đáng kể.

Tai nghe Bluetooth giá rẻ liệu có kém?

Mức giá thấp không đồng nghĩa hoàn toàn với chất lượng kém. Một số tai nghe Bluetooth giá phải chăng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu nghe nhạc, xem phim hoặc gọi điện cơ bản. Tuy nhiên, người dùng vẫn cần lưu ý rằng nhiều sản phẩm giá rẻ thường sử dụng linh kiện phổ thông hơn, dẫn tới chất lượng âm thanh khó đạt độ chi tiết và cân bằng như các dòng cao cấp. Kết nối đôi khi thiếu ổn định, độ trễ cao hơn hoặc pin nhanh xuống cấp sau thời gian sử dụng.

Ngoài âm thanh, chất lượng hoàn thiện cũng là yếu tố đáng cân nhắc. Tai nghe giá rẻ thường có vật liệu nhẹ, độ chắc chắn không cao và khả năng chống nước, chống va đập hạn chế. Các lỗi như mất kết nối, lệch âm lượng hai bên tai hoặc hỏng hộp sạc xuất hiện nhiều hơn so với sản phẩm cao cấp. Dù vậy, ngay cả thiết bị đắt tiền cũng không hoàn toàn miễn nhiễm lỗi kỹ thuật, nên việc lựa chọn thương hiệu uy tín vẫn quan trọng.

Trước khi quyết định mua, người dùng nên xác định rõ nhu cầu sử dụng: nghe nhạc giải trí, làm việc, tập thể thao hay gọi điện hằng ngày. Việc đọc đánh giá thực tế, kiểm tra chính sách bảo hành và so sánh thông số kỹ thuật giúp giảm rủi ro mua phải sản phẩm kém bền. Không phải lúc nào lựa chọn rẻ nhất cũng tiết kiệm, bởi chi phí thay mới nhiều lần có thể cao hơn một sản phẩm chất lượng tốt ngay từ đầu.

Tai nghe Bluetooth vẫn là xu hướng khó đảo ngược nhờ sự tiện lợi. Tuy nhiên, cân bằng giữa giá thành và trải nghiệm thực tế vẫn là yếu tố then chốt để người dùng có được thiết bị phù hợp và sử dụng lâu dài.