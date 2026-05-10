Xuất hiện mẫu tai nghe nhét tai mới, có thuật toán giảm ồn bằng AI

Thị trường tai nghe không dây tiếp tục ghi nhận thêm hai sản phẩm mới ở cả phân khúc open-ear và true wireless chống ồn. Trong nhóm tai nghe kẹp tai, Enco Clip2 tham gia cạnh tranh với các mẫu đã xuất hiện trước đó như Huawei FreeClip, Soundcore Aeroclip hay Sony Clip. Ở phân khúc tai nghe chống ồn, Enco Air5 Pro được tung ra thị trường trong bối cảnh người dùng đã quen thuộc với nhiều lựa chọn như Apple AirPods Pro, Sony WF-1000XM5 hay Samsung Galaxy Buds3 Pro.

Enco Clip2.

Enco Clip2 là mẫu tai nghe dạng open-ear với thiết kế kẹp tai nguyên khối. Sản phẩm có hai màu vàng và xám, sử dụng khung hợp kim niken - titan và trọng lượng 5,2 gram cho mỗi bên tai nghe. Theo thông tin từ hãng, phần lõi kẹp có khả năng ghi nhớ hình dạng để phù hợp với nhiều kiểu tai khác nhau.

Tai nghe được trang bị hệ thống màng loa kép đồng trục 9mm và 11mm, kết hợp hai bộ DAC riêng cho từng dải âm. Hãng cho biết thiết bị được tinh chỉnh âm thanh cùng Dynaudio, thương hiệu âm thanh đến từ Đan Mạch.

Một số tính năng khác trên Enco Clip2 gồm công nghệ Dipole Sound Field nhằm giảm rò rỉ âm thanh và hệ thống đàm thoại sử dụng micro dẫn truyền qua xương kết hợp thuật toán giảm ồn AI.

Trong khi đó, Enco Air5 Pro là mẫu tai nghe true wireless hỗ trợ chống ồn chủ động ANC. Thiết bị sử dụng hệ thống ba micro trên mỗi bên tai nghe và mức chống ồn được công bố là 55dB trên dải tần 5.000Hz. Theo hãng, công nghệ ANC sẽ tự động điều chỉnh theo môi trường sử dụng và độ vừa vặn khi đeo.

Enco Air5 Pro.

Tai nghe được trang bị màng loa phủ titanium 12mm, hỗ trợ chuẩn LHDC 5.0 Ultra HD và Hi-Res Audio. Thiết bị có khả năng phát nhạc độ phân giải cao 96kHz với bitrate không dây tối đa 1 Mbps. Ngoài ra, sản phẩm tích hợp công nghệ âm thanh đa chiều và hệ thống xử lý cuộc gọi bằng AI.

Theo thông tin công bố, Enco Air5 Pro có thời lượng sử dụng tối đa 54 giờ khi kết hợp cùng hộp sạc. Tính năng sạc nhanh cho phép phát nhạc tới 13 giờ sau 10 phút sạc. Mỗi tai nghe nặng 4,4 gram và đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP55.

Enco Clip2 có giá bán lẻ gần 5 triệu đồng, còn Enco Air5 Pro được bán với giá khoảng 2,3 triệu đồng.