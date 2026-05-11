Hình ảnh đầu tiên của iPhone 18 Pro xuất hiện, Apple sắp có “vũ khí” mới

Chỉ còn vài tháng nữa, dòng iPhone 18 Pro sẽ chính thức ra mắt, dự kiến vào khoảng tháng 9 với mức giá khởi điểm không đổi so với năm ngoái. Trong những giờ qua, hình ảnh đầu tiên của mẫu điện thoại này đã được tiết lộ, dựa trên thông tin từ các nguồn tin thân cận với chuỗi sản xuất.

Hình ảnh kết xuất được cho là của iPhone 18 Pro.

Nếu những hình ảnh này chính xác, iPhone 18 Pro sẽ có thiết kế khá truyền thống. Tuy nhiên, một tính năng mới trong camera có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Theo Jon Prosser từ kênh Front Page Tech, thay đổi đáng chú ý nhất về mặt hình ảnh là vùng Dynamic Island sẽ nhỏ hơn một chút so với mẫu hiện tại, mặc dù sự khác biệt này có thể khó nhận thấy. Đáng tiếc, tính năng từng được đồn đoán và rất đáng xem là nhận diện khuôn mặt Face ID dưới màn hình sẽ không xuất hiện trong năm nay, khiến mặt trước của iPhone 18 Pro vẫn rất giống với mẫu hiện tại.

Đối với màu sắc, Jon Prosser cho biết iPhone 18 Pro sẽ có các tùy chọn mới như xanh nhạt, đỏ anh đào đậm, xám đậm và bạc. Ở mặt sau, camera vẫn giữ nguyên cảm biến 48 MP trên toàn bộ dòng sản phẩm. Tuy nhiên, một tính năng mới đáng chú ý là camera chính có thể sẽ được trang bị khẩu độ thay đổi, cho phép tự động điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào tùy thuộc vào cảnh chụp, từ đó mang lại hình ảnh sắc nét hơn và hiệu suất tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng.

iPhone 18 Pro sẽ vô cùng mạnh mẽ nhờ chip A20 Pro.

Về cấu hình, iPhone 18 Pro dự kiến sẽ trang bị chip A20 Pro, được cho là nhanh hơn tới 50% và tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với thế hệ trước. Dung lượng pin của phiên bản Pro Max có thể tăng nhẹ từ 5.100 mAh lên 5.200 mAh. Một trong những bổ sung thú vị nhất có thể là modem C2 mới của Apple mang lại khả năng kết nối vệ tinh 5G.

Đặc biệt, thông tin rò rỉ từ Jon Prosser cho biết chiếc iPhone màn hình gập có khả năng sẽ được ra mắt cùng với iPhone 18 Pro. Nếu điều này xảy ra, iPhone 18 Pro có thể sẽ bị lu mờ bởi sản phẩm iPhone gập, mẫu sản phẩm hứa hẹn tạo nên tiếng vang lớn vào mùa thu năm nay.