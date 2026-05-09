Apple tiến gần tới tai nghe AirPods làm “thay đổi thế giới”

Apple đã nghiên cứu và phát triển tai nghe AirPods tích hợp camera trong một thời gian dài và được nhiều người chờ đợi. Theo báo cáo mới nhất từ phóng viên Mark Gurman của Bloomberg, dự án đã bước vào giai đoạn phát triển cuối cùng và đang vượt qua những rào cản quan trọng. Dĩ nhiên, vẫn không loại trừ khả năng sản phẩm sẽ bị trì hoãn.

Apple hoàn thiện tai nghe có camera, mở ra kỷ nguyên AI mới

Hiện tại, tai nghe AirPods tích hợp camera đã đạt đến giai đoạn thử nghiệm xác nhận thiết kế (DVT), trong đó các nhân viên Apple đang tích cực sử dụng các nguyên mẫu nội bộ. Đây là bước phát triển trước khi tiến hành thử nghiệm xác nhận sản xuất (PVT), bao gồm sản xuất hàng loạt các mẫu ban đầu.

AirPods tích hợp camera, Siri sẽ “nhìn thấy” thế giới quanh bạn

Đáng chú ý, camera trên tai nghe này không được thiết kế để chụp ảnh hay quay video, mà nhằm cung cấp cho Siri ngữ cảnh trực quan. Điều đó có nghĩa camera sẽ giúp trợ lý ảo Siri hiểu rõ hơn về môi trường xung quanh, cho phép người dùng đặt câu hỏi về các nguyên liệu và nhận ý tưởng cho bữa tối.

Ngoài ra, Apple cũng đang nghiên cứu các ứng dụng khác cho camera AI, như gửi lời nhắc dựa trên các vật thể trong tầm nhìn của camera hoặc cung cấp chỉ dẫn từng bước chi tiết hơn. Một tính năng đáng chú ý khác là đèn LED tích hợp trong tai nghe có chức năng cảnh báo những người xung quanh rằng dữ liệu hình ảnh đang được tải lên đám mây.

Mặc dù đây là bước tiến quan trọng, các nguồn tin cho biết những lo ngại liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) có thể khiến ngày ra mắt bị trì hoãn. Apple dự kiến sẽ ra mắt tai nghe không dây mới vào nửa đầu năm 2026, nhưng việc này đã bị tạm dừng do chậm trễ trong việc nâng cấp Siri. Nếu công ty không hài lòng với chất lượng của các tính năng trí tuệ hình ảnh, sản phẩm có thể sẽ tiếp tục bị hoãn lại.