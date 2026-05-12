Hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí "ngốn" năng lượng "khủng" cỡ nào?

Theo một báo cáo mới đây, hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) đang chiếm 30 - 50% lượng điện năng tiêu thụ trong các tòa nhà thương mại và lên đến 60% trong các trung tâm dữ liệu yêu cầu duy trì ổn định nhiệt độ và độ ẩm cả ngày.

Cùng với nhu cầu điện tăng nhanh do tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa, cam kết Net Zero vào năm 2050 càng khiến việc tối ưu hiệu quả năng lượng trở thành yêu cầu cấp thiết. Việc trang bị biến tần có khả năng tiết kiệm năng lượng cho hệ thống HVAC là một giải pháp thiết thực, giúp giảm đáng kể chi phí điện năng vận hành tổng thể.

Các hệ thống HVAC đang ngốn năng lượng "khủng".

Với tỷ lệ như trên, lấy ví dụ một căn hộ tiêu thụ 30 kWh/ngày thì riêng máy lạnh đã "ngốn" khoảng 18 kWh. Ở quy mô lớn hơn như các tòa nhà văn phòng hay khách sạn, nếu con số này duy trì ổn định ở mức 40 - 50% và có mức tiêu thụ khoảng 150 kWh/m2/năm, thì hệ thống HVAC đã chiếm ít nhất 60 - 75 kWh cho mỗi mét vuông sàn.

Sức nặng của HVAC càng trở nên khủng khiếp tại các đô thị lớn. Chẳng hạn, một sạn 5 sao tiêu thụ trung bình 220 kWh/m2/năm, theo tính toán sẽ phải chi trả cho hệ thống làm mát khoảng 110 kWh/m2/năm. Tương tự, một tòa nhà có diện tích sàn 10.000m2, tổng năng lượng cho HVAC lên tới hơn 1 triệu kWh mỗi năm - một con số khổng lồ.

Màn hình trung tâm giám sát biến tần của hệ thống điện.

Trong bối cảnh đó, Schneider Electric vừa phát triển thế hệ biến tần Altivar HVAC mới, bao gồm hai mẫu ATH200 và ATH600. Theo công bố của nhà sản xuất ,sản phẩm giúp tiết kiệm năng lượng hơn 30%, tăng thời gian vận hành của hệ thống và tích hợp được vào các hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) hiện đại.

Trong đó, ATH200 được tối ưu cho các nhà sản xuất OEM và thiết bị HVAC nhỏ gọn, giúp rút ngắn chu kỳ thiết kế, đáp ứng các tiêu chuẩn mới về phát triển bền vững. Còn ATH600 phù hợp với các công trình trọng yếu và toà nhà hiệu năng cao vốn đòi hỏi khả năng điều khiển cao, vận hành liên tục và tích hợp sâu với toàn hệ thống.

Hãng công bố, thế hệ biến tần Altivar HVAC mới có khả năng hoạt động trong dải nhiệt độ từ -10°C đến 60°C, chịu được các áp lực cơ, nhiệt, điện và môi trường, phù hợp với điều kiện nhiệt đới. Thiết kế này giúp đảm bảo các ứng dụng yêu cầu cao không bị gián đoạn hoạt động, từ những thiết bị trên mái nhà đến phòng kỹ thuật, khu vực ngoài trời.