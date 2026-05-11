Siêu phẩm mới của Sony sắp ra mắt - Sony Xperia 1 VIII

Đã từ rất lâu, Sony không còn là một nhà sản xuất điện thoại thông minh có tầm ảnh hưởng. Một thời, thương hiệu này đã từng được yêu thích bởi Sony-Ericsson.

Ngày nay, dòng Xperia là "nạn nhân" của một chuỗi thăng trầm gồm những ý tưởng thú vị nhưng khâu thực hiện lại kém hiệu quả và giá cao ngất ngưởng. Xa thời hoàng kim, Sony vẫn có khả năng ra mắt những chiếc điện thoại thông minh cao cấp mạnh mẽ nhưng tương lai lại quá bấp bênh.

Ảnh concept Sony Xperia 1 VIII.

Dự kiến, chiếc flagship Xperia 1 VIII sẽ được ra mắt trên toàn thế giới. Tin đồn về "siêu phẩm" này cho thấy Sony sẽ thực hiện một số thay đổi cần thiết nhưng vẫn lặp lại sai lầm cũ: bán với giá quá cao. Điều đó đặt ra câu hỏi quan trọng là liệu Xperia 1 VIII có nên tồn tại hay không?!

Bị định đoạt bởi sự lãng quên

Điện thoại thông minh của Sony luôn nằm trong số những thiết bị tốt nhất trên thị trường. Mỗi chiếc Xperia 1 cao cấp đều sở hữu thiết kế độc đáo, màn hình tuyệt vời và hiệu năng vượt trội, những tính năng được nhiều công ty khác mơ ước.

Tuy nhiên, những chiếc điện thoại Sony vẫn chưa thể trở thành lựa chọn smartphone tốt nhất. Ngay cả chiếc Xperia 1 cao cấp nhất cũng chỉ đáp ứng được những kỳ vọng về một chiếc điện thoại cao cấp hiện đại, không quá vượt trội so với các "đối thủ", cả về thông số kỹ thuật lẫn phần mềm.

Ảnh concept Sony Xperia 1 VIII.

Thêm vào đó, sự nhất quán của Sony khiến dòng Xperia trở nên trì trệ. Đã có những cải tiến rõ rệt qua các năm nhưng cảm giác tổng thể của Xperia 1 VII không khác biệt nhiều so với Xperia 1 năm 2019.

Các flagship của Sony cũng nằm trong số những thiết bị đắt nhất trên thị trường, giá của Xperia 1 VIII có khả năng ngang ngửa với phân khúc điện thoại màn hình gập, đắt hơn cả iPhone 17 Pro Max và Galaxy S26 Ultra.

Yếu tố cuối cùng làm suy yếu tham vọng của Sony là sự khan hiếm hàng của các sản phẩm điện thoại của hãng. Xperia 1 V là flagship cuối cùng của công ty được bán tại Mỹ và ở các khu vực khác của thế giới, các thiết bị của hãng cũng không được bán rộng rãi.

Sự cứng đầu của Sony có thể khiến điện thoại của hãng bị mắc kẹt trong quá khứ nhưng điều đó không hoàn toàn là tín hiệu xấu. Thực tế, điện thoại Xperia 1 nằm trong số rất ít thiết bị độc đáo, một phần là bởi những tính năng gợi nhớ về quá khứ.

Không có hãng sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu nào có flagship với giắc cắm tai nghe 3.5 mm hoặc khe cắm thẻ nhớ microSD. Điện thoại Sony có cả hai và tất cả các tin đồn đều cho thấy chúng sẽ quay trở lại trên Xperia 1 VIII.

Chiếc flagship sắp ra mắt cũng sẽ cập nhật camera zoom quang học liên tục, một tính năng độc đáo khác của Sony. Nếu mang lại những cải thiện cần thiết về chất lượng hình ảnh, Xperia 1 VIII sẽ càng trở nên hấp dẫn hơn.

Thị trường có thể không quan tâm đến những điều này và cũng không đủ để thúc đẩy doanh số bán hàng của Sony nhưng chúng rất quan trọng. Sự đa dạng được bổ sung cho thị trường điện thoại thông minh là điều làm cho thị trường này trở nên thú vị hơn.

Điện thoại Xperia xứng đáng được tốt hơn

Sony là một hãng kỳ cựu trong thế giới công nghệ và là cốt lõi của ngành công nghiệp điện thoại thông minh. Cảm biến camera của công ty có mặt trong hầu hết các iPhone của Apple và trong nhiều điện thoại thông minh Android cao cấp được đánh giá cao nhất. Đó là lý do công ty nên làm tốt hơn và khắc phục những vấn đề đã tồn tại từ lâu của dòng Xperia.

Ảnh concept Sony Xperia 1 VIII.

Việc giới thiệu một thiết kế lại táo bạo hơn, cải thiện phần mềm, thêm một chút điểm nhấn cho công nghệ camera và tìm cách giảm giá điện thoại Xperia 1 có thể tạo nên điều kỳ diệu. Đó có lẽ là những bước giúp cho dòng Xperia tồn tại.