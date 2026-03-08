Tai nghe Redmi Buds 8 Active có gì đáng chú ý với mức giá 450.000 đồng?

Mẫu tai nghe mới của Xiaomi được thiết kế với trọng tâm vào chất lượng âm thanh, kết nối ổn định và thời lượng pin dài, tất cả đều với mức giá phải chăng là 119 nhân dân tệ (khoảng 450.000 đồng).

Redmi Buds 8 Active được bán với giá chỉ khoảng 450.000 đồng.

Redmi Buds 8 Active trang bị củ loa động lớn 14,2 mm với màng loa mạ titan mang đến âm thanh rõ ràng và âm bass mạnh mẽ. Tai nghe hỗ trợ codec âm thanh AAC giúp duy trì chất lượng âm thanh trong quá trình phát lại không dây. Đặc biệt, sản phẩm còn được tích hợp tính năng giảm tiếng ồn do gió, hoạt động hiệu quả ở tốc độ lên đến 6 mét/giây giúp người dùng tận hưởng âm nhạc mà không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn bên ngoài.

Đối với các cuộc gọi, tai nghe sử dụng hai micrô với tính năng giảm tiếng ồn bằng AI giúp lọc tiếng ồn xung quanh và cải thiện độ rõ nét của giọng nói. Thiết kế bán nhét tai của Redmi Buds 8 Active tương tự như mẫu Redmi Buds 8 Lite vừa ra mắt toàn cầu, mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng hàng ngày và nghe nhạc trong thời gian dài.

Về thời lượng pin, mỗi tai nghe được trang bị pin 37 mAh, cho phép phát nhạc liên tục lên đến 7 giờ chỉ với một lần sạc. Hộp sạc đi kèm có pin 475 mAh giúp tổng thời gian nghe nhạc lên đến 37 giờ. Tai nghe hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.4, cải thiện độ ổn định và hiệu quả năng lượng, đồng thời đạt chuẩn IP54, bảo vệ khỏi bụi và nước bắn.

Các tính năng chính của mẫu tai nghe giá rẻ từ Xiaomi.

Redmi Buds 8 Active cũng hỗ trợ Xiaomi HyperOS Connect giúp00 người dùng tìm kiếm thiết bị thông minh, kết nối hai thiết bị, chia sẻ âm thanh và ghép nối nhanh với các thiết bị Xiao0mi tương thích. Tai nghe còn có thể được điều khiển qua ứng dụng Xiaomi Earbuds.

Tại Trung Quốc, tai nghe Redmi Buds 8 Active (Vitality Edition) có giá khoảng 450.000 đồng, cung cấp 3 lựa chọn màu sắc: Xanh trong suốt, Đen mờ và Trắng kem. Thông tin về việc ra mắt toàn cầu đối với tai nghe vẫn chưa được Xiaomi công bố.