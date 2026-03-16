Baseus tung tai nghe Bluetooth 6.0, giá chỉ 275.000 đồng

Sản phẩm hiện đang được bán trên trang thương mại điện tử JD.com với mức giá khuyến mãi chỉ 72 nhân dân tệ (khoảng 275.000 đồng).

Tai nghe Baseus TWS 1 Youth Edition được trang bị củ loa động 10mm, mang đến âm thanh sống động với âm trầm mạnh mẽ nhờ hệ thống luồng khí ba kênh. Sản phẩm còn hỗ trợ hiệu ứng âm thanh không gian 3D tạo ra âm trường rộng hơn. Đặc biệt, tai nghe sử dụng 2 micrô tích hợp công nghệ giảm tiếng ồn AI, giúp nâng cao chất lượng cuộc gọi bằng cách giảm tiếng ồn xung quanh như gió và tiếng xe cộ, đồng thời tách biệt giọng nói của người dùng.

Về thiết kế, mỗi tai nghe chỉ nặng 3,3 gram và có hình dáng giọt nước giúp ôm sát tai và giảm áp lực. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IP55, phù hợp cho việc tập luyện và sử dụng ngoài trời. Tai nghe sử dụng công nghệ Bluetooth 6.0 giúp cải thiện độ ổn định và hiệu quả kết nối. Đặc biệt, với công nghệ độ trễ thấp, chỉ còn 60ms, tai nghe rất thích hợp cho việc chơi game và xem video. Người dùng cũng có thể kết nối tai nghe với hai thiết bị cùng lúc.

Thời lượng pin của tai nghe lên đến 7 giờ cho mỗi lần sạc, và hộp sạc có thể kéo dài tổng thời gian phát nhạc lên đến 40 giờ. Tai nghe hỗ trợ sạc nhanh, cho phép phát nhạc 1,5 giờ chỉ với 10 phút sạc. Hộp sạc sử dụng cổng USB-C và mất khoảng 2 giờ để sạc đầy. Ngoài ra, Baseus cũng tích hợp các nút điều khiển cảm ứng trên tai nghe giúp người dùng dễ dàng quản lý phát nhạc, trả lời cuộc gọi và kích hoạt trợ lý giọng nói.