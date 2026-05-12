Công cụ chỉnh sửa ảnh miễn phí cho người đang dùng "lậu" Adobe Photoshop

Trong bối cảnh các quy định về bản quyền phần mềm đang ngày càng được siết chặt tại Việt Nam, nhiều người dùng cá nhân đang bắt đầu tìm kiếm những phương án thay thế hợp pháp thay vì sử dụng các bản "bẻ khóa" (crack) đầy rủi ro. Photopea (www.photopea.com) nổi lên như một giải pháp cho những ai cần sự chuyên nghiệp của Photoshop nhưng lại muốn hoạt động trên nền tảng web miễn phí.

Điểm mạnh nhất của Photopea chính là giao diện. Nếu bạn đã từng sử dụng qua Adobe Photoshop, bạn sẽ cảm thấy "như đang ở nhà". Từ hệ thống các thanh công cụ (Toolbar) bên trái, bảng quản lý Layer, lịch sử thao tác (History) bên phải cho đến các menu chức năng phía trên đều được thiết kế mô phỏng gần như hoàn hảo phần mềm đồ họa danh tiếng của Adobe.

Giao diện tương tự với Adobe Photoshop của Photopea.

Điều này giúp người dùng có thể bắt tay vào việc ngay lập tức mà không cần tốn thời gian học lại từ đầu.

Photopea không yêu cầu cài đặt rườm rà. Chỉ cần một trình duyệt web và kết nối internet, người dùng đã có thể thực hiện các tác vụ từ cơ bản đến nâng cao như:

- Tinh chỉnh ảnh công việc: Cắt ghép, điều chỉnh màu sắc, ánh sáng.

- Làm việc với Layer: Hỗ trợ đầy đủ các chế độ hòa trộn và quản lý lớp chuyên sâu.

- Hỗ trợ đa định dạng: Mở và xuất được nhiều loại tệp tin khác nhau, gồm cả file .PSD.

Đối với những người dùng có nhu cầu chỉnh sửa ảnh không quá khắt khe hoặc không muốn đầu tư một khoản chi phí bản quyền lớn cho các phần mềm chuyên nghiệp, Photopea là lựa chọn đáng giá. Việc chuyển sang sử dụng ứng dụng web này không chỉ giúp bạn tránh xa các tệp tin lậu chứa mã độc mà còn là cách để trở thành một người dùng công nghệ tôn trọng bản quyền.

Menu Blending Options của Photopea.

Ngoài ra, Photopea còn có cả công cụ AI chuyên tạo hình ảnh được tích hợp sẵn trong ứng dụng, người dùng có thể tận dụng trong các trường hợp cần thiết. Dù có thể chưa thay thế hoàn toàn các nhu cầu kỹ thuật cực cao của giới thiết kế chuyên nghiệp, nhưng Photopea hiện là công cụ chỉnh sửa ảnh trực tuyến mạnh mẽ và tiện lợi nhất hiện nay.