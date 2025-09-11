Apple ra mắt Apple Watch Ultra 3 với nhiều tính năng mới

Apple Watch Ultra 3 được trang bị kết nối 5G, thời lượng pin lên đến 42 giờ và khả năng kết nối vệ tinh. Mặc dù kích thước tổng thể của đồng hồ không thay đổi, màn hình đã được mở rộng ra các cạnh mang lại trải nghiệm sử dụng tốt hơn.

Apple Watch Ultra 3 hỗ trợ khả năng 5G.

Một trong những tính năng nổi bật của Apple Watch Ultra 3 là khả năng nhận thông báo về các dấu hiệu của bệnh cao huyết áp mãn tính, cùng với việc cung cấp điểm số giấc ngủ cho người dùng. Hiện tại, người dùng có thể đặt hàng trước sản phẩm này với giá khởi điểm là 799 USD (21 triệu đồng) trước khi máy chính thức được bán ra vào ngày 19/9. Đồng hồ sẽ có hai màu sắc: titan tự nhiên và đen.

Được biết, Apple Watch Ultra 3 là phiên bản kế tiếp của Apple Watch Ultra 2 mà Apple giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2023 nhưng thực tế là phiên bản cải tiến từ thế hệ đầu tiên ra mắt vào năm 2022. Dòng sản phẩm Apple Watch Ultra thường nhắm đến đối tượng là các vận động viên và những người yêu thích thể thao, với các tính năng như thời lượng pin dài (Apple hứa hẹn Ultra 2 có thể hoạt động lên đến 36 giờ ở chế độ “sử dụng bình thường”), màn hình sáng và GPS cải tiến để theo dõi quá trình tập luyện.

Sản phẩm mang đến nhiều tính năng mới thú vị.

Ngoài việc ra mắt Apple Watch Ultra 3, Apple cũng sẽ giới thiệu hệ điều hành watchOS 26 vào mùa thu này. Phiên bản mới sẽ bao gồm nhiều tính năng hấp dẫn như “Workout Buddy” được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo của Apple, Smart Stack được cải tiến, cử chỉ lắc cổ tay để tắt thông báo và ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass mới.