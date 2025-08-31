Apple Watch Ultra 2 vượt trội trong theo dõi sức khỏe với độ chính xác ấn tượng

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng Apple Watch Ultra 2 đang dẫn đầu trong lĩnh vực theo dõi sức khỏe, vượt qua nhiều đối thủ lớn. Nghiên cứu do nhà khoa học tin sinh học Rob ter Horst, người sáng lập kênh YouTube "The Quantified Scientist", thực hiện, đã so sánh độ chính xác của các thiết bị đeo tay hàng đầu trong việc theo dõi nhịp tim và giấc ngủ.

Ảnh minh hoạ

Để kiểm tra nhịp tim, Horst đã sử dụng dây đeo ngực Polar H10 làm chuẩn. Kết quả cho thấy Apple Watch Ultra 2, chạy trên phiên bản beta watchOS 26, cho kết quả gần như tương đương với dây đeo ngực khi thử nghiệm trong nhà. Huawei Watch 5 cũng đạt kết quả tương tự, trong khi các thiết bị khác như Galaxy Watch 7 có độ lệch khoảng 3%. Tuy nhiên, Garmin Forerunner 570 (7%), Garmin Fenix 7 (9%) và Whoop MG (6%) lại cho kết quả kém chính xác hơn.

Khi thử nghiệm ngoài trời, trong các hoạt động chạy và đạp xe, Apple Watch Ultra 2 vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu, trong khi Forerunner và Whoop tụt lại với độ lệch lên tới 12-15%.

Về dữ liệu giấc ngủ, Apple Watch Ultra 2 được so sánh với thiết bị EEG Hypnodyne ZMax, được đánh giá có độ chính xác khoảng 83%. Kết quả cho thấy Apple Watch Ultra 2 đạt 73% cho giấc ngủ REM và giấc ngủ sâu, cùng 86,5% cho giấc ngủ nông, vượt trội hơn so với các đối thủ như Oura Gen 4 Ring, Whoop 4.0 và Garmin Fenix 7.

Mặc dù nghiên cứu này chỉ được thực hiện trên một người dùng duy nhất và cần thêm các nghiên cứu rộng hơn để xác nhận kết quả, nhưng phát hiện của Horst cho thấy Apple Watch Ultra 2 đang cung cấp một số tính năng theo dõi sức khỏe đáng tin cậy nhất hiện nay.

Dù dây đeo ngực vẫn là lựa chọn chính xác hơn trong các bài tập tạ do lực căng cổ tay có thể ảnh hưởng đến kết quả, nhưng đối với những người chạy bộ, đạp xe và theo dõi giấc ngủ hàng ngày, chiếc đồng hồ hàng đầu của Apple dường như khó có đối thủ.