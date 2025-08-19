Apple Watch sẽ có nhiều đổi mới đáng kể vào năm sau

Theo DigiTimes, một ấn phẩm chuyên về chuỗi cung ứng tại Đài Loan, ít nhất một mẫu Apple Watch mới dự kiến sẽ ra mắt vào năm tới và sẽ được "thiết kế lại đáng kể".

Ảnh minh họa

Trong một báo cáo gần đây, DigiTimes trích dẫn nguồn tin nội bộ cho biết mẫu Apple Watch cao cấp năm 2026 sẽ có những thay đổi về "thiết kế bên ngoài", bao gồm tám cảm biến được sắp xếp theo hình vòng tròn, có thể nhìn thấy qua lớp kính ở mặt dưới của đồng hồ.

Đầu năm nay, hình ảnh của một nguyên mẫu được cho là Apple Watch Series 10 đã xuất hiện, với một vòng tròn chưa từng thấy và tám đường kẻ trắng bên trong. Hiện chưa rõ liệu vòng tròn này có phải là thiết kế mà DigiTimes đề cập hay không, nhưng nó có vẻ khá tương đồng, và có khả năng sẽ xuất hiện trên Apple Watch Series 12 hoặc Apple Watch Ultra 4 vào năm sau.

Việc bổ sung thêm cảm biến là hợp lý, khi Apple Watch ngày càng được trang bị nhiều tính năng theo dõi sức khỏe. Đặc biệt, Apple được cho là đang thử nghiệm một tính năng cảnh báo người dùng về các dấu hiệu huyết áp cao. Tính năng này đã được đồn đại từ lâu trước khi Apple Watch Series 10 ra mắt, nhưng vẫn đang gặp khó khăn trong quá trình phát triển. Hiện chưa rõ liệu tính năng này có kịp ra mắt trên Apple Watch Series 11 vào tháng tới hay không.

Ngoài cảm biến, chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg cũng đã đưa tin về khả năng Apple Watch sẽ có thiết kế vỏ mỏng hơn và hệ thống dây đeo từ tính. Mặc dù Series 10 là chiếc Apple Watch mỏng nhất từ trước đến nay, nhưng hệ thống dây đeo từ tính vẫn chưa được hiện thực hóa.

Một nguyên mẫu được cho là của Apple Watch Series 10

Báo cáo cũng cho biết Apple Watch Series 11 sẽ hỗ trợ Apple Intelligence, cho phép quản lý sức khỏe thông minh hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghi ngờ về tuyên bố này do hạn chế về hiệu suất và RAM của Apple Watch. Dù vậy, watchOS 26 sẽ bổ sung một số tính năng mới "được hỗ trợ bởi" Apple Intelligence, dựa trên iPhone đã được ghép nối.

Cần lưu ý rằng DigiTimes thường xuyên bị nghi ngờ về độ chính xác của thông tin, mặc dù trong những năm gần đây, ấn phẩm này đã trở thành một nguồn tin tổng hợp về các tin đồn liên quan đến Apple. Đầu tuần này, DigiTimes cũng đã công bố một báo cáo "độc quyền" xác nhận tin đồn về việc Apple đang lên kế hoạch ra mắt một chiếc MacBook giá rẻ mới với màn hình khoảng 13 inch và chip A18 Pro.

Với việc dòng sản phẩm Apple Watch 2026 vẫn còn hơn một năm nữa mới ra mắt, chúng ta có nhiều thời gian để theo dõi và xác minh các thông tin này.