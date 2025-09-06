Những lý do Apple Watch Ultra 3 rất đáng để nâng cấp

Chỉ còn vài ngày nữa, sự kiện ra mắt sản phẩm "Awe Drops" của Apple sẽ diễn ra. Bên cạnh dòng iPhone 17 mới, người dùng sẽ lần đầu tiên được chứng kiến phiên bản mới của Apple Watch Ultra, mang tên Ultra 3, sau hai năm kể từ khi mẫu trước ra mắt.

Dưới đây là những tính năng mới đáng chú ý mà Ultra 3 có thể sở hữu:

Màn hình lớn hơn

Theo thông tin từ bản beta iOS 26, màn hình của Apple Watch Ultra 3 sẽ lớn hơn một chút so với Ultra 2, với độ phân giải 422 x 514 pixel, so với 410 x 502 pixel của mẫu hiện tại. Điều này có thể nhờ vào việc Apple thu hẹp viền bezel, giúp tăng diện tích hiển thị mà không làm thay đổi kích thước tổng thể của đồng hồ.

Bộ xử lý mới

Ultra 3 dự kiến sẽ được trang bị chip mới, có thể là S10 hoặc S11. Chip S10, mặc dù không cải thiện hiệu năng so với S9, nhưng thiết kế nhỏ gọn hơn sẽ tạo ra không gian cho các thành phần khác, như pin lớn hơn hoặc cảm biến bổ sung.

Tốc độ làm mới nhanh hơn

Ultra 3 có khả năng sẽ được trang bị màn hình Retina OLED LPTO3, cho phép tốc độ làm mới nhanh hơn ở chế độ luôn bật, giúp hiển thị kim giây liên tục.

OLED góc rộng

Màn hình OLED góc rộng trên Ultra 3 sẽ mang lại độ sáng cao hơn tới 40% khi nhìn lệch trục, kết hợp với tấm nền LPTO3, hứa hẹn cải thiện trải nghiệm người dùng.

Kết nối vệ tinh

Ultra 3 có thể trở thành chiếc Apple Watch đầu tiên hỗ trợ kết nối vệ tinh, cho phép người dùng nhắn tin ở những vùng không có sóng di động hoặc Wi-Fi, tương tự như iPhone 14.

Sạc nhanh hơn

Ultra 3 có thể sẽ áp dụng thiết kế mặt lưng kim loại mới, giúp tăng tốc độ sạc, với khả năng sạc đầy 80% chỉ trong 30 phút, nhanh hơn 15 phút so với Ultra 2.

Di động 5G

Apple dự kiến sẽ chuyển sang sử dụng modem MediaTek cho Ultra 3, đánh dấu bước tiến lớn trong kết nối, khi các mẫu Apple Watch hiện tại vẫn chỉ hỗ trợ 4G LTE.

Theo dõi huyết áp

Tính năng theo dõi huyết áp có thể sẽ được giới thiệu trên Ultra 3, giúp người dùng theo dõi xu hướng huyết áp và cảnh báo nếu phát hiện dấu hiệu tăng huyết áp.

Với những cải tiến này, Apple Watch Ultra 3 hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm vượt trội cho người dùng, đặc biệt là những ai đã quen thuộc với thế hệ đầu tiên.