Bảng giá Apple Watch tháng 12/2025: Giá chỉ từ 5,59 triệu đồng

Trong tháng 12 này, tất cả các mẫu Apple Watch đều được giảm giá, là cơ hội tốt để iFan "lên đời" đồng hồ thông minh.

Hiện tại, các hệ thống bán lẻ đồng loạt điều chỉnh giá của dòng đồng hồ thông minh. Trong đó, Apple Watch đang được niêm yết chỉ từ 5,59 triệu đồng, mức giá thấp hiếm thấy cho một thiết bị đeo sở hữu hệ sinh thái phần cứng – phần mềm hàng đầu thị trường.

Ảnh minh họa.

Điểm khiến Apple Watch vẫn giữ sức hút mạnh mẽ không nằm ở thiết kế quen thuộc mà ở công nghệ bên trong. Các phiên bản hiện hành tiếp tục được trang bị cảm biến sinh trắc học thế hệ mới, cho phép theo dõi nhịp tim liên tục, đo SpO₂, phân tích giấc ngủ và hỗ trợ phát hiện bất thường sức khỏe.

Khi kết hợp cùng watchOS và iPhone, Apple Watch hoạt động như một trung tâm dữ liệu cá nhân, ghi nhận và phân tích thói quen vận động, luyện tập và nghỉ ngơi theo thời gian thực. Với mức giá chỉ từ 5,69 triệu đồng, những công nghệ vốn xuất hiện trên thiết bị cao cấp nay đã trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng phổ thông.

Ảnh minh họa.

Ở góc độ công nghệ, Apple Watch còn nổi bật nhờ khả năng đồng bộ hệ sinh thái. Từ mở khóa iPhone, thanh toán không tiếp xúc, nhận thông báo đến điều khiển nhà thông minh, mọi thao tác đều được thực hiện ngay trên cổ tay. Trong tháng 12, nhiều phiên bản Apple Watch vẫn được hỗ trợ cập nhật phần mềm dài hạn, đảm bảo thiết bị không chỉ mạnh ở hiện tại mà còn duy trì giá trị sử dụng trong nhiều năm tới.

Bảng giá đồng hồ thông minh Apple Watch tháng 12:

Tên Apple Watch Kết nối Kích cỡ Viền & dây đeo

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

Apple Watch SE 2

 GPS 44mm

nhôm dây thể thao

6.69

5.59

viền nhôm dây vải

5.69

Apple Watch SE 3

GPS

 40mm

viền nhôm dây thể thao

6.99

5.99
44mm 7.85

7.19

GPS + Cellular

40mm

 8.49

7.99

44mm

 9.35

8.79

Apple Watch Series 10

GPS

 42mm

viền nhôm dây vải

 10.79

8.19
46mm 11.59

10.09

GPS + Cellular

 42mm

viền nhôm dây vải

 13.29

11.79
46mm 14.09

12.79
46mm

viền Titanium dây thể thao

 20.89

17.39

46mm

viền Titanium dây Milan

 22.19

18.19

Apple Watch Series 11

GPS

 42mm

viền nhôm dây thể thao

 11.49

9.49

46mm

 12.35

10.35

GPS + Cellular

42mm

viền nhôm dây thể thao

 14.49

12.49

46mm

 15.35

13.35
42mm

viền Titanium dây thể thao

 20.99

18.99
46mm 22.49

20.49

42mm

viền Titanium dây Milan

22.49

20.49

46mm

 23.99

21.99

Apple Watch Ultra 2

GPS + Cellular

 49mm

viền Titanium đen dây Alpine

viền Titanium dây Ocean

 22.59

19.89

Apple Watch Ultra 3

GPS + Cellular

49mm

viền Titanium dây Ocean

viền Titanium dây Trail

viền Titanium dây Alpine

23.99

23.39

viền Titanium dây Milan

 26.99

26.49

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 14/12/2025, tham khảo tại TGDĐ.

Ký tự "-" là không giảm giá.

