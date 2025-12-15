Bảng giá Apple Watch tháng 12/2025: Giá chỉ từ 5,59 triệu đồng

Hiện tại, các hệ thống bán lẻ đồng loạt điều chỉnh giá của dòng đồng hồ thông minh. Trong đó, Apple Watch đang được niêm yết chỉ từ 5,59 triệu đồng, mức giá thấp hiếm thấy cho một thiết bị đeo sở hữu hệ sinh thái phần cứng – phần mềm hàng đầu thị trường.

Ảnh minh họa.

Điểm khiến Apple Watch vẫn giữ sức hút mạnh mẽ không nằm ở thiết kế quen thuộc mà ở công nghệ bên trong. Các phiên bản hiện hành tiếp tục được trang bị cảm biến sinh trắc học thế hệ mới, cho phép theo dõi nhịp tim liên tục, đo SpO₂, phân tích giấc ngủ và hỗ trợ phát hiện bất thường sức khỏe.

Khi kết hợp cùng watchOS và iPhone, Apple Watch hoạt động như một trung tâm dữ liệu cá nhân, ghi nhận và phân tích thói quen vận động, luyện tập và nghỉ ngơi theo thời gian thực. Với mức giá chỉ từ 5,69 triệu đồng, những công nghệ vốn xuất hiện trên thiết bị cao cấp nay đã trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng phổ thông.

Ảnh minh họa.

Ở góc độ công nghệ, Apple Watch còn nổi bật nhờ khả năng đồng bộ hệ sinh thái. Từ mở khóa iPhone, thanh toán không tiếp xúc, nhận thông báo đến điều khiển nhà thông minh, mọi thao tác đều được thực hiện ngay trên cổ tay. Trong tháng 12, nhiều phiên bản Apple Watch vẫn được hỗ trợ cập nhật phần mềm dài hạn, đảm bảo thiết bị không chỉ mạnh ở hiện tại mà còn duy trì giá trị sử dụng trong nhiều năm tới.

Bảng giá đồng hồ thông minh Apple Watch tháng 12:

Tên Apple Watch Kết nối Kích cỡ Viền & dây đeo Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Apple Watch SE 2 GPS 44mm nhôm dây thể thao 6.69 5.59 viền nhôm dây vải 5.69 Apple Watch SE 3 GPS 40mm viền nhôm dây thể thao 6.99 5.99 44mm 7.85 7.19 GPS + Cellular 40mm 8.49 7.99 44mm 9.35 8.79 Apple Watch Series 10 GPS 42mm viền nhôm dây vải 10.79 8.19 46mm 11.59 10.09 GPS + Cellular 42mm viền nhôm dây vải 13.29 11.79 46mm 14.09 12.79 46mm viền Titanium dây thể thao 20.89 17.39 46mm viền Titanium dây Milan 22.19 18.19 Apple Watch Series 11 GPS 42mm viền nhôm dây thể thao 11.49 9.49 46mm 12.35 10.35 GPS + Cellular 42mm viền nhôm dây thể thao 14.49 12.49 46mm 15.35 13.35 42mm viền Titanium dây thể thao 20.99 18.99 46mm 22.49 20.49 42mm viền Titanium dây Milan 22.49 20.49 46mm 23.99 21.99 Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm viền Titanium đen dây Alpine viền Titanium dây Ocean 22.59 19.89 Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm viền Titanium dây Ocean viền Titanium dây Trail viền Titanium dây Alpine 23.99 23.39 viền Titanium dây Milan 26.99 26.49

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 14/12/2025, tham khảo tại TGDĐ.

Ký tự "-" là không giảm giá.