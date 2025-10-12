Bảng giá đồng hồ Apple Watch đầu tháng 10: Giảm tối đa 1 triệu đồng
Hiện tại, dòng Apple Watch Series 11 vẫn chưa về nước theo đường chính hãng, những dòng Apple Watch còn lại ghi nhận mức giảm nhẹ.
Bước sang tháng 10, dòng đồng hồ thông minh Apple Watch có mức giảm khá nhẹ, tối đa 1 triệu đồng tại nhiều hệ thống bán lẻ. Đây là một mức điều chỉnh không lớn nhưng đủ để “khuấy động” giới yêu công nghệ, đặc biệt là những ai đang chờ thời điểm lý tưởng để tậu chiếc smartwatch trong mơ.
Theo ghi nhận, mức giảm lần này tập trung vào các dòng Apple Watch Series 10, nhiều lựa chọn kích thước và màu sắc đã "cháy hàng". Một số đại lý còn tung thêm ưu đãi tặng dây đeo hoặc giảm giá khi mua kèm iPhone, khiến sức mua tăng rõ rệt ngay từ những ngày đầu tháng. Giới kinh doanh nhận định đây là đợt điều chỉnh “đệm” trước khi Apple Watch Series 11 chính thức cập bến Việt Nam.
Sức hút của Apple Watch không chỉ đến từ thiết kế tinh tế mà còn ở khả năng theo dõi sức khỏe chính xác, tiện ích kết nối mạnh mẽ và độ bền cao – những yếu tố khiến người dùng sẵn sàng chi trả cho một sản phẩm “nhỏ mà có võ”.
Bảng giá Apple Watch đầu tháng 10:
|Tên Apple Watch
|Kết nối
|Kích cỡ
|Viền và dây đeo
|
Giá niêm yết
(triệu đồng)
|
Giá ưu đãi
(triệu đồng)
|
Apple Watch SE 2
|GPS
|40mm
|
viền nhôm dây thể thao
viền nhôm dây vải
|
5.89
|
5.79
|44mm
|
6.69
|
6.49
|
Apple Watch Series 10
|
GPS
|42mm
|
viền nhôm dây thể thao
|
10.79
|
10.59
|
viền nhôm dây vải
|
10.39
|46mm
|
viền nhôm dây vải
|
11.59
|
11.19
|
viền nhôm dây thể thao S/M
|
11.39
|
GPS + Cellular
|42mm
|
viền nhôm dây vải
|13.29
|
12.79
|46mm
|14.09
|
13.69
|42mm
|
viền Titanium dây thể thao
|
19.59
|
19.09
|46mm
|
20.89
|
20.19
|42mm
|
viền Titanium dây Milan
|20.89
|
19.99
|46mm
|22.19
|
21.29
|
Apple Watch Ultra 2
|
GPS + Cellular
|49mm
|
viền Titanium đen dây Ocean
|22.59
|
21.89
*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 7/10, tham khảo từ TGDĐ.
Năm nay, chiếc Apple Watch Series 11 Hermes vẫn sang trọng như mọi khi với thiết kế Faubourg Party mới.
