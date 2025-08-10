Apple Watch Ultra 3 lộ kích thước màn hình mới trên bản beta iOS 26

Apple Watch Ultra 3 dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới, và một hình ảnh mới được phát hiện trong bản beta iOS 26 đã tiết lộ rằng mẫu đồng hồ thông minh này sẽ có màn hình lớn hơn.

Theo thông tin từ Aaron Perris, một hình ảnh trong iOS 26 beta 5 cho thấy độ phân giải màn hình của Apple Watch Ultra 3 là 422 x 514 pixel, tăng nhẹ so với độ phân giải 410 x 502 pixel của các mẫu Apple Watch Ultra hiện tại, theo MacRumors.

Hiện tại, không có mẫu Apple Watch nào cung cấp độ phân giải 422 x 514, và với việc Apple Watch Series 10 đã có màn hình lớn hơn vào năm ngoái, hình ảnh này dường như xác nhận rằng Apple Watch Ultra 3 sẽ có màn hình lớn hơn một chút.

Apple Watch Ultra 3 sẽ có màn hình lớn hơn.

Có khả năng Apple đang lên kế hoạch tăng kích thước tổng thể của mẫu máy mới, điều này có thể cho phép tích hợp pin lớn hơn vào thiết bị. Một khả năng khác là Ultra 3 sẽ giữ nguyên kích thước vỏ máy nhưng có viền mỏng hơn để phù hợp với màn hình lớn hơn.

Ngoài kích thước màn hình, Apple Watch Ultra 3 còn được đồn đoán sẽ trang bị nhiều tính năng mới, bao gồm:

- Kết nối vệ tinh để nhắn tin

- Phát hiện huyết áp cao

- Màn hình OLED LTPO3 cho khả năng làm mới liên tục

- Kết nối di động 5G

- Chip S10 hoặc S11

Apple dự kiến sẽ tổ chức sự kiện lớn ra mắt iPhone 17 vào ngày 9/9 tới. Dựa trên thông lệ của những năm trước, đây có thể là thời điểm công ty công bố Apple Watch Ultra 3.