Giá đồng hồ Apple Watch tháng 11: Chỉ từ 5,49 triệu đồng

Tháng 11 đánh dấu thời điểm “nóng” nhất của thị trường thiết bị đeo thông minh khi Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11 và Apple Watch SE 3 mới nhất của Apple đã chính thức cập bến Việt Nam theo đường chính hãng. Đáng chú ý, cùng với sự xuất hiện của loạt sản phẩm mới, bảng giá Apple Watch tháng 11 cũng đang có nhiều biến động mạnh, mức giá khởi điểm chỉ từ 5,49 triệu đồng, mở ra cơ hội sở hữu “trợ lý sức khỏe” hàng đầu thế giới ở mức chi phí dễ chịu hơn bao giờ hết.

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát, các hệ thống bán lẻ như FPT Shop, TopZone, CellphoneS đã đồng loạt niêm yết giá các phiên bản Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11 và Apple Watch SE 3. Dòng Apple Watch Ultra 3 hướng đến người dùng yêu thể thao và khám phá, gây ấn tượng với thiết kế titan siêu bền, màn hình sáng hơn và thời lượng pin được cải thiện. Trong khi đó, Apple Watch SE 3 – phiên bản “nhẹ ví” hơn vẫn giữ đầy đủ các tính năng theo dõi sức khỏe, tập luyện và kết nối, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ và người dùng phổ thông.

Ảnh minh họa.

Giới kinh doanh nhận định, sự xuất hiện của 3 mẫu Apple Watch mới không chỉ làm thị trường sôi động hơn mà còn kéo giá các dòng cũ như Apple Watch Series 10 và Apple Watch SE 2 giảm sâu, giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn ở mọi tầm giá. Hiện tại, Apple Watch đang trở lại cuộc đua cuối năm đầy mạnh mẽ, sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu smartwatch lớn trên thị trường.

Bảng giá Apple Watch tháng 11:

Tên Apple Watch Kết nối Kích cỡ Viền và dây Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Apple Watch SE 2 GPS 40mm viền nhôm dây thể thao 5.89 5.49 44mm 6.69 6.29 44mm viền nhôm dây vải 6.39 GPS + Cellular 40mm viền nhôm dây vải 7.59 6.59 Apple Watch SE 3 GPS 40mm viền nhôm dây thể thao 6.99 6.69 44mm 7.85 7.65 GPS + Cellular 40mm viền nhôm dây thể thao 8.49 8.39 44mm 9.35 9.15 Apple Watch Series 10 GPS 42mm viền nhôm dây vải 10.79 9.99 46mm 11.59 10.79 46mm viền nhôm dây thể thao 10.79 GPS + Cellular 42mm viền nhôm dây vải 13.29 12.59 46mm 14.09 13.49 46mm viền nhôm dây thể thao 42mm viền Titanium dây thể thao 19.59 18.49 46mm 20.89 19.79 46mm viền Titanium dây Milan 22.19 19.99 Apple Watch Series 11 GPS 42mm viền nhôm dây thể thao 11.49 11.29 46mm 12.35 12.15 GPS + Cellular 42mm viền nhôm dây thể thao 14.49 - 46mm 15.35 - 42mm viền Titanium dây thể thao 20.99 20.59 46mm 22.49 - 42mm viền Titanium dây Milan 22.49 - 46mm 23.99 - Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm viền Titanium đen dây Alpine viền Titanium dây Ocean 22.59 21.59 Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm viền Titanium dây Ocean viền Titanium dây Trail viền Titanium dây Alpine 23.99 - viền Titanium dây Milan 26.99 -

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 21/11, tham khảo tại Thế giới di động.

Ký tự "-" là không giảm giá.