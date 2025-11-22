Giá đồng hồ Apple Watch tháng 11: Chỉ từ 5,49 triệu đồng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giờ đây, dòng Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11 và Apple Watch SE 3 mới đã về nước theo đường chính hãng.

Tháng 11 đánh dấu thời điểm “nóng” nhất của thị trường thiết bị đeo thông minh khi Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11 và Apple Watch SE 3 mới nhất của Apple đã chính thức cập bến Việt Nam theo đường chính hãng. Đáng chú ý, cùng với sự xuất hiện của loạt sản phẩm mới, bảng giá Apple Watch tháng 11 cũng đang có nhiều biến động mạnh, mức giá khởi điểm chỉ từ 5,49 triệu đồng, mở ra cơ hội sở hữu “trợ lý sức khỏe” hàng đầu thế giới ở mức chi phí dễ chịu hơn bao giờ hết.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát, các hệ thống bán lẻ như FPT Shop, TopZone, CellphoneS đã đồng loạt niêm yết giá các phiên bản Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11 và Apple Watch SE 3. Dòng Apple Watch Ultra 3 hướng đến người dùng yêu thể thao và khám phá, gây ấn tượng với thiết kế titan siêu bền, màn hình sáng hơn và thời lượng pin được cải thiện. Trong khi đó, Apple Watch SE 3 – phiên bản “nhẹ ví” hơn vẫn giữ đầy đủ các tính năng theo dõi sức khỏe, tập luyện và kết nối, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ và người dùng phổ thông.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Giới kinh doanh nhận định, sự xuất hiện của 3 mẫu Apple Watch mới không chỉ làm thị trường sôi động hơn mà còn kéo giá các dòng cũ như Apple Watch Series 10 và Apple Watch SE 2 giảm sâu, giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn ở mọi tầm giá. Hiện tại, Apple Watch đang trở lại cuộc đua cuối năm đầy mạnh mẽ, sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu smartwatch lớn trên thị trường.

Bảng giá Apple Watch tháng 11:

Tên Apple Watch Kết nối Kích cỡ Viền và dây

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

Apple Watch SE 2

 GPS 40mm

viền nhôm dây thể thao

5.89

5.49
44mm

6.69

6.29
44mm

viền nhôm dây vải

6.39

GPS + Cellular

 40mm

viền nhôm dây vải

7.59

6.59

Apple Watch SE 3

GPS

 40mm

viền nhôm dây thể thao

6.99

6.69
44mm

7.85

7.65

GPS + Cellular

 40mm

viền nhôm dây thể thao

8.49

8.39
44mm

9.35

9.15

Apple Watch Series 10

GPS

 42mm

viền nhôm dây vải

 10.79

9.99
46mm 11.59

10.79
46mm

viền nhôm dây thể thao

10.79

GPS + Cellular

42mm

viền nhôm dây vải

 13.29

12.59
46mm 14.09

13.49

46mm

viền nhôm dây thể thao
42mm

viền Titanium dây thể thao

19.59

18.49
46mm 20.89

19.79
46mm

viền Titanium dây Milan

 22.19

19.99

Apple Watch Series 11

GPS

 42mm

viền nhôm dây thể thao

11.49

11.29
46mm

12.35

12.15

GPS + Cellular

42mm

viền nhôm dây thể thao

14.49

-
46mm

15.35

 -
42mm

viền Titanium dây thể thao

20.99

20.59
46mm

22.49

 -
42mm

viền Titanium dây Milan

22.49

 -

46mm

 23.99 -

Apple Watch Ultra 2

GPS + Cellular

 49mm

viền Titanium đen dây Alpine

viền Titanium dây Ocean

22.59

21.59

Apple Watch Ultra 3

GPS + Cellular

49mm

viền Titanium dây Ocean

viền Titanium dây Trail

viền Titanium dây Alpine

 23.99 -

viền Titanium dây Milan

 26.99 -

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 21/11, tham khảo tại Thế giới di động.

Ký tự "-" là không giảm giá.

Theo An Nhiên

Nguồn: [Link nguồn]

22/11/2025 12:20 PM (GMT+7)
