Giá Apple Watch cuối tháng 8: Giảm đồng loạt, chỉ từ 5,09 triệu đồng

Cuối tháng 8 này, thị trường công nghệ lại “nóng” lên với loạt ưu đãi dành cho tín đồ tín đồ, đặc biệt là ở phân khúc đồng hồ thông minh. Apple Watch đang bước vào đợt giảm giá nhẹ. Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ, nhiều mẫu Apple Watch hiện được điều chỉnh giá, mức giảm lên tới hàng triệu đồng, phiên bản giá bán thấp nhất chỉ còn từ 5,09 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Đây được xem là thời điểm hiếm hoi để người tiêu dùng tiếp cận Apple Watch mới với mức giá dễ chịu hơn. Không chỉ phục vụ theo dõi sức khỏe, hỗ trợ tập luyện thể thao, Apple Watch còn đồng bộ chặt chẽ với hệ sinh thái iPhone, iPad, MacBook, trở thành món phụ kiện công nghệ không thể thiếu của người dùng hiện đại.

Ảnh minh họa.

Với mức giá “hạ nhiệt” cuối tháng 8, Apple Watch không chỉ hấp dẫn người lần đầu trải nghiệm mà còn thu hút cả những khách hàng muốn nâng cấp từ các thế hệ trước. Đây cũng là cơ hội để các tín đồ công nghệ sở hữu một chiếc smartwatch cao cấp, vừa đảm bảo tiện ích, vừa khẳng định phong cách nhưng không phải băn khoăn quá nhiều về chi phí.

Bảng giá Apple Watch cuối tháng 8:

Tên đồng hồ Apple Watch Kết nối Kích cỡ Viền và dây đeo Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Apple Watch SE 2 GPS 40mm viền nhôm dây vải 5.89 5.09 44mm 6.69 5.79 40mm viền nhôm dây thể thao 5.89 5.19 44mm 6.69 5.79 GPS + Cellular 40mm 7.19 6.99 44mm 7.99 7.79 Apple Watch Series 10 GPS 42mm viền nhôm dây thể thao 10.79 8.39 viền nhôm dây vải 8.19 46mm viền nhôm dây thể thao S/M 11.59 9.19 GPS + Cellular 46mm viền nhôm dây thể thao 14.09 13.89 42mm viền nhôm dây vải 13.29 12.79 46mm 14.09 13.69 42mm viền Titanium dây thể thao 19.59 19.09 46mm 20.89 20.19 46mm viền Titanium dây Milan 22.19 21.29 Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm viền Titanium đen dây Ocean, Trail, Alpine, Milan 22.59 21.89

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 27/8, tham khảo tại TGDĐ.