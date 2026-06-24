Anker công bố bộ đôi tai nghe dùng chip AI tách giọng nói, pin tới 28 giờ

Anker vừa giới thiệu hai mẫu tai nghe không dây mới là soundcore Liberty 5 Pro và soundcore Liberty 5 Pro Max. Cả hai sản phẩm đều được trang bị nền tảng chip AI Thus do Anker phát triển, hỗ trợ xử lý các tính năng liên quan đến giọng nói, khử ồn và cá nhân hóa âm thanh ngay trên thiết bị.

Tai nghe Liberty 5 Pro (trái) và Liberty 5 Pro (phải).

Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max

Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max được trang bị hệ thống 10 cảm biến gồm 8 microphone MEMS và 2 cảm biến dẫn truyền qua xương. Hệ thống này được sử dụng cho các tác vụ nhận diện và tách giọng nói trong quá trình đàm thoại.

Theo công bố từ nhà sản xuất, Liberty 5 Pro đã đạt chứng nhận Guinness World Records cho hạng mục điểm chất lượng giọng nói khách quan (G-MOS) cao nhất đối với tai nghe TWS. Liberty 5 Pro Max sử dụng cùng nền tảng phần cứng và có hiệu suất đàm thoại tương đương.

Cả hai mẫu tai nghe đều được tích hợp công nghệ Adaptive ANC 4.0. Hệ thống khử tiếng ồn chủ động có khả năng theo dõi tiếng ồn bên ngoài và tiếng ồn còn sót lại trong tai với tốc độ 384.000 mẫu mỗi giây, từ đó điều chỉnh mức độ khử ồn theo thời gian thực.

Tính năng HearID 5.0 cho phép xây dựng hồ sơ âm thanh cá nhân thông qua bài kiểm tra thính lực trên ứng dụng. Bên cạnh đó, AI Sound Enhancement được thiết kế để tái tạo các dải tần bị suy giảm trong quá trình truyền tải âm thanh không dây qua Bluetooth.

Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max hỗ trợ kết nối đồng thời ba thiết bị thông qua Multipoint, tương thích Apple Find My và Google Fast Pair. Hai sản phẩm sử dụng chuẩn Bluetooth 6.1, đạt chuẩn kháng bụi và nước IP55. Thời lượng pin được công bố ở mức 6,5 giờ khi bật chống ồn chủ động ANC và tổng thời gian hoạt động lên đến 28 giờ khi kết hợp với hộp sạc.

Riêng Liberty 5 Pro Max được trang bị hộp sạc tích hợp màn hình AMOLED kích thước 1,78 inch. Thiết bị có bộ nhớ flash 512 MB, cho phép ghi âm cục bộ tối đa 12 giờ mà không cần kết nối điện thoại.

Chip AI Thus là điểm nhấn của bộ đôi tai nghe.

Chi tiết chip AI Thus lần đầu xuất hiện

Điểm nhấn công nghệ của Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max nằm ở chip AI Thus. Theo thông tin từ hãng, Thus thực hiện các phép tính trực tiếp bên trong bộ nhớ NOR Flash thay vì truyền dữ liệu liên tục giữa bộ nhớ và bộ xử lý. Thiết kế này cho phép các tham số của mô hình AI được lưu trữ và xử lý ngay tại cùng một vị trí.

Anker cho biết, kiến trúc CIM trên nền NOR Flash giúp giảm nhu cầu truyền dữ liệu giữa các thành phần phần cứng, đồng thời chỉ chiếm khoảng một phần sáu diện tích vật lý so với các giải pháp dựa trên SRAM. Chip này được công bố có sức mạnh xử lý AI tối đa cao hơn tới 150 lần so với nền tảng sử dụng trên thế hệ tai nghe flagship trước đây của hãng.

Trong quá trình đàm thoại, dữ liệu từ 8 microphone MEMS và 2 cảm biến dẫn truyền qua xương được đưa trực tiếp vào mô hình AI chạy trên thiết bị. Hệ thống xử lý đồng thời tín hiệu môi trường và rung động cơ học từ người dùng để tách giọng nói khỏi tiếng ồn xung quanh.

Ngoài khả năng xử lý cuộc gọi, nền tảng AI còn được sử dụng cho các tính năng khử tiếng ồn chủ động Adaptive ANC 4.0, cá nhân hóa âm thanh với HearID 5.0 và nâng cao chất lượng âm thanh thông qua AI Sound Enhancement.

Tai nghe cũng hỗ trợ tính năng AI Note-Taker, cho phép ghi âm cuộc họp, chuyển đổi giọng nói thành văn bản, nhận diện người nói và tạo danh sách công việc thông qua ứng dụng soundcore. Dữ liệu ghi âm cục bộ được mã hóa bằng AES-256, trong khi quá trình truyền dữ liệu sử dụng giao thức bảo mật TLS 1.3.

Về giá bán, soundcore Liberty 5 Pro có giá tham khảo 4,295 triệu đồng, trong khi Liberty 5 Pro Max có giá 5,995 triệu đồng.