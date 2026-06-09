Sony công bố tai nghe 1000X The Collexion tận 12 micro, pin 34 giờ

Sony Electronics vừa giới thiệu 1000X The Collexion, thế hệ tai nghe mới thuộc dòng 1000X. Sản phẩm được phát triển với thiết kế mới, tích hợp các công nghệ âm thanh, chống ồn và kết nối thế hệ mới của Sony.

Tai nghe có hai tùy chọn màu sắc gồm bạch kim và đen.

1000X The Collexion sử dụng phần đai choàng đầu bằng kim loại với bề mặt phun cát nhám mờ kết hợp lớp hoàn thiện đánh bóng. Phần đệm đầu và đệm tai được làm từ chất liệu da mềm, thiết kế vành tai nghe rộng cùng cấu trúc ôm sát.

Về âm thanh, Sony trang bị cho 1000X The Collexion củ loa (driver) thiết kế riêng với viền màng loa mềm và cấu trúc vòm mới có độ cứng cao. Màng loa được chế tạo từ vật liệu carbon composite. Theo hãng, thiết kế này giúp tăng khả năng tái tạo giọng hát, cải thiện độ tách bạch giữa các nhạc cụ, đồng thời mở rộng không gian âm thanh và tăng cường khả năng thể hiện dải âm cao.

Sản phẩm hỗ trợ công nghệ DSEE Ultimate sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cấp chất lượng âm thanh theo thời gian thực, khôi phục các chi tiết bị mất trong quá trình nén nhạc. Tai nghe cũng hỗ trợ chuẩn Hi-Res Audio nhằm tái tạo nội dung âm thanh độ phân giải cao.

Một tính năng đáng chú ý khác là 360 Reality Audio Upmix. Công nghệ này cho phép chuyển đổi nội dung stereo thông thường từ âm nhạc, phim ảnh và trò chơi sang âm thanh không gian. Người dùng có thể chuyển đổi nhanh giữa các chế độ thông qua nút Listening Mode chuyên dụng. Ba chế độ mặc định gồm Cơ bản (2ch), Upmix cho Âm nhạc và Upmix cho Phim ảnh. Ngoài ra, các chế độ khác có thể được tùy chỉnh thông qua ứng dụng Sony | Sound Connect.

Khả năng chống ồn trên 1000X The Collexion được xây dựng dựa trên các công nghệ kế thừa từ Sony WH-1000XM6. Tai nghe sử dụng công nghệ Multi-Noise Sensor kết hợp hệ thống 12 microphone và Adaptive NC Optimizer. Hệ thống này tự động điều chỉnh hiệu suất chống ồn theo môi trường sử dụng thực tế.

Sony cho biết sản phẩm cũng hỗ trợ các tính năng như đàm thoại, điều khiển trực quan và kết nối Bluetooth. Thời lượng pin đạt tối đa 24 giờ khi bật chống ồn và sử dụng kết nối Bluetooth. Khi tắt chống ồn, thời lượng pin có thể kéo dài tới 32 giờ.

1000X The Collexion được trang bị nút Listening Mode với ba thiết lập mặc định gồm Cơ bản (2ch), Upmix cho âm nhạc và Upmix cho phim ảnh. Thông qua ứng dụng Sony | Sound Connect, người dùng có thể bổ sung chế độ Upmix cho game hoặc chế độ BGM.

1000X The Collexion có giá niêm yết 16,99 triệu đồng.