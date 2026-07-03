Viên pin cực "khủng" của iPhone 18 Pro Max lộ diện

Trước đây, nhiều tin đồn cho hay, iPhone 18 Pro Max sẽ có viên pin lớn nhất trong lịch sử iPhone. Giờ đây, một thông tin rò rỉ mới đã cho biết con số chính xác.

Dự kiến, iPhone 18 Pro Max sẽ có hai phiên bản. Giống như năm ngoái, phiên bản chỉ hỗ trợ eSIM sẽ có pin lớn hơn - 5.425 mAh; phiên bản có khe cắm SIM vật lý sẽ có pin 5.235 mAh.

Ảnh concept iPhone 18 Pro Max.

Nếu thông tin này chính xác, chủ sở hữu của iPhone 18 Pro Max sẽ yên tâm sử dụng sản phẩm trong thời gian dài hơn. Điều thú vị là iPhone 18 Pro Max sẽ có pin lớn hơn cả viên pin 5.000 mAh của Samsung Galaxy S26 Ultra.

iPhone 17 Pro Max.

Trước đó, iPhone 17 Pro Max với khe cắm SIM vật lý chỉ có pin 4.823 mAh, phiên bản chỉ có eSIM có pin 5.088 mAh. Như vậy, iPhone 18 Pro Max sẽ có pin to hơn 412 mAh (với phiên bản có SIM vật lý) và to hơn 337 mAh (với phiên bản chỉ có eSIM) khi so sánh với phiên bản tiền nhiệm.

Dự kiến, iPhone 18 Pro Max sẽ có giá khởi điểm cao hơn iPhone 17 Pro Max khoảng 200 USD (tương đương 5,2 triệu đồng). Tuy nhiên, nếu được đi kèm con chip A20 Pro tốt hơn, modem C2 xịn hơn, pin lớn hơn, màu sắc bắt mắt hơn, sản phẩm này vẫn sẽ cực hút khách.