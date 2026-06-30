Mẫu tai nghe giá rẻ có thiết kế mới lạ, chuyên dùng cho game thủ

Corsair HS35 từng là một trong những dòng tai nghe chơi game phổ thông quen thuộc nhờ mức giá dễ tiếp cận. Với HS35 v3, Corsair vẫn hướng đến sự đơn giản nhưng thay đổi đáng kể ở thiết kế đeo và tinh chỉnh lại chất lượng âm thanh, mang đến một mẫu headset phù hợp cho cả chơi game.

Corsair HS35 phiên bản màu trắng.

Thiết kế

So với thế hệ trước, HS35 v3 có ngoại hình hiện đại hơn nhờ thiết kế floating headband (đai đeo nổi). Thay vì phần khung ôm sát đầu như nhiều mẫu tai nghe phổ thông, Corsair sử dụng thêm một lớp đệm treo phía dưới giúp phân bổ trọng lượng đều hơn lên đỉnh đầu.

Trong quá trình sử dụng, thay đổi này tạo cảm giác đeo dễ chịu hơn, đặc biệt khi chơi game liên tục nhiều giờ. Áp lực lên đỉnh đầu giảm đáng kể, trong khi lực kẹp hai bên vừa đủ để tai nghe không bị xê dịch khi quay đầu và cũng không gây khó chịu.

Đai đeo nổi có thể thay đổi độ dài.

HS35 v3 chỉ nặng 230g, nhẹ hơn khá nhiều so với nhiều mẫu gaming headset trên thị trường hiện nay vốn dao động khoảng 280 - 350g. Trọng lượng nhẹ kết hợp với headband nổi giúp tai nghe phù hợp với những phiên chơi game kéo dài hoặc các buổi họp trực tuyến nhiều giờ. Kích thước tổng thể của sản phẩm là 83 x 184 x 201,9mm.

Đệm tai được bọc vải mềm thay vì da PU. Chất liệu này không tạo cảm giác bí khi sử dụng lâu, đồng thời hạn chế tình trạng nóng tai trong môi trường nhiệt độ cao. Theo đánh giá của người viết, phần chụp tai ôm khá kín, đủ để giảm tiếng ồn xung quanh mà không cần công nghệ chống ồn chủ động.

Corsair cũng bố trí toàn bộ phím điều khiển ngay trên chụp tai trái, bao gồm bánh xe chỉnh âm lượng và nút tắt/bật micro. Đây là cách bố trí quen thuộc nhưng mang lại sự thuận tiện khi người dùng có thể điều chỉnh nhanh mà không cần thoát khỏi trò chơi. Micro có thể tháo rời và uốn cong linh hoạt để đặt gần miệng hơn trong quá trình giao tiếp.

Micro và bộ phụ kiện kết nối không dây USB Type-C đi kèm.

Tính năng

Điểm nhấn lớn nhất của HS35 v3 là cặp driver đường kính 50mm được Corsair tinh chỉnh dành cho nhu cầu chơi game. Tai nghe có dải tần đáp ứng từ 20Hz - 20 kHz, trở kháng 32Ohm tại 1kHz và độ nhạy đạt 113dB (±3 dB). Những thông số này đủ để sản phẩm hoạt động tốt với cả máy tính, laptop, máy chơi game lẫn điện thoại qua cổng tai nghe hay không dây.

Qua thực tế trải nghiệm, chất âm của HS35 v3 thiên về sự cân bằng hơn là đẩy mạnh dải bass. Nhìn chung, âm trầm vừa đủ để tạo cảm giác uy lực nhưng không quá bùng nổ và cũng không tạo được hiệu ứng vòm đáng kể. Riêng trong các tựa game nhập vai, tiếng bước chân, tiếng thay đạn hay các hiệu ứng môi trường được tái hiện rõ ràng, phản ánh đúng bản chất của mẫu tai nghe gaming này.

Cụ thể với tựa game Counter-Strike 2 hay Valorant, khả năng tách lớp âm thanh được người viết đánh giá khá tốt trong tầm giá, giúp người chơi xác định hướng di chuyển của đối thủ. Không gian âm thanh tuy chưa rộng như những mẫu headset cao cấp nhưng vẫn đủ tạo cảm giác bao quát khi chơi.

Khi nghe nhạc, HS35 v3 thể hiện chất âm tương đối trung tính: Giọng hát phát ra rõ ràng, dải trung sáng, trong khi dải cao giữ được độ chi tiết nhưng sẽ hơi chói tai khi nghe nhạc dance ở âm lượng cao. Với phim ảnh, driver 50mm cũng mang lại hiệu ứng không gian khá sống động, đặc biệt ở các cảnh hành động.

Theo thông số từ Corsair, micro của HS35 v3 có dải tần 100Hz - 10kHz, trở kháng 2,2kOhm và độ nhạy -42dB (±2 dB). Trong quá trình dùng thử, giọng nói được truyền tải rõ ràng, ít méo tiếng và đủ chất lượng cho chat voice trên Discord nói riêng hay giao tiếp trong game nói chung. Micro cũng thu được âm lượng ổn định mà không cần nói quá lớn.

Tổng thể, Corsair HS35 v3 không hướng đến việc cạnh tranh bằng các tính năng cao cấp như âm thanh vòm ảo, kết nối không dây hay RGB. Thay vào đó, sản phẩm tập trung vào ba yếu tố cốt lõi gồm thiết kế đeo thoải mái, chất lượng âm thanh chuyên gaming và khả năng tương thích đa nền tảng. Với mức giá niêm yết 49,99 USD, đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho game thủ phổ thông.