Vì sao tai nghe 5 triệu vẫn gọi điện tệ hơn một món đồ giá vài trăm nghìn?

Tai nghe không dây hiện đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn gặp phải vấn đề về chất lượng âm thanh khi thực hiện cuộc gọi. Cho dù đã sử dụng nhiều loại tai nghe đắt tiền khác nhau, nhiều người vẫn không thể tránh khỏi cảm giác thất vọng khi nghe phản hồi từ người khác rằng giọng nói của mình nghe như phát ra từ một chiếc xe đang chạy.

Nguyên nhân chính cho vấn đề này nằm ở cách thức hoạt động của tai nghe. Khi phát nhạc, tai nghe sử dụng cấu hình Bluetooth A2DP để truyền tải âm thanh chất lượng cao. Tuy nhiên, khi nhận cuộc gọi, tai nghe chuyển sang chế độ HFP (Hands-Free Profile), dẫn đến việc chất lượng âm thanh giảm sút đáng kể. Âm thanh trong cuộc gọi thường chỉ đạt tốc độ 16kHz, trong khi âm thanh CD có tốc độ 44,1kHz, khiến cho trải nghiệm âm thanh trong cuộc gọi trở nên kém hơn nhiều so với khi nghe nhạc.

Ngoài ra, vị trí của micro cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng âm thanh. Micro của tai nghe thường nằm xa miệng khiến cho âm thanh thu được không rõ ràng. Trong khi đó, micro của điện thoại được đặt gần miệng hơn giúp thu âm tốt hơn. Thêm vào đó, các yếu tố môi trường như gió hay tiếng ồn xung quanh cũng có thể làm giảm chất lượng cuộc gọi.

Mặc dù công nghệ hiện đại như định hướng chùm tia và cảm biến dẫn truyền qua xương đã được áp dụng để cải thiện khả năng thu âm, tuy nhiên chúng vẫn còn nhiều hạn chế. Việc khử tiếng ồn quá mức có thể làm giọng nói nghe không tự nhiên, và tính năng khử tiếng ồn trong tai nghe không nhất thiết cải thiện chất lượng âm thanh cho người nghe ở đầu dây bên kia.

Theo các chuyên gia, tương lai tai nghe không dây có thể sáng sủa hơn với sự ra đời của Bluetooth LE Audio, vốn hứa hẹn cải thiện chất lượng âm thanh trong cuộc gọi. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào việc tất cả các thiết bị trong chuỗi đều hỗ trợ công nghệ mới này.

Hiện tại, nếu chất lượng cuộc gọi là ưu tiên hàng đầu, việc sử dụng điện thoại trực tiếp vẫn là lựa chọn tốt nhất. Đối với các cuộc gọi tại bàn làm việc, một chiếc tai nghe chuyên dụng có micro cần gạt sẽ mang lại chất lượng âm thanh tốt hơn. Trong khi đó, trên iPhone, tính năng Cách ly giọng nói có thể giúp cải thiện đáng kể chất lượng cuộc gọi trong môi trường ồn ào.

Tóm lại, tai nghe không dây vẫn là lựa chọn tuyệt vời cho việc nghe nhạc, nhưng khi nói đến chất lượng cuộc gọi, chúng vẫn còn nhiều điều cần cải thiện.