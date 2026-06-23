Acer ra mắt tai nghe gaming âm thanh vòm 7.1, giá chỉ hơn 260.000 đồng

Acer vừa giới thiệu tai nghe chơi game có dây mới mang tên OHW201 tại thị trường Trung Quốc, với mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ 69 nhân dân tệ (khoảng 268.000 đồng) trên trang thương mại điện tử JD.com.

Acer OHW201 mang đến cho game thủ lựa chọn tai nghe gaming giá rẻ.

Tai nghe OHW201 trang bị củ loa động neodymium 40mm, được tinh chỉnh để mang lại âm thanh rõ ràng, với âm trung nổi bật và âm trầm đủ mạnh giúp người chơi dễ dàng nhận biết các tín hiệu âm thanh trong game như tiếng bước chân hay tiếng động xung quanh. Đặc biệt, tai nghe còn hỗ trợ âm thanh vòm ảo 7.1 - một tính năng giúp định vị âm thanh theo hướng trong các trận đấu nhiều người chơi.

Thiết kế âm thanh kín của tai nghe giúp cách ly tiếng ồn hiệu quả, tạo không gian yên tĩnh cho người sử dụng. Để đảm bảo sự thoải mái khi đeo trong thời gian dài, Acer đã sử dụng băng đô kép nổi và phần chụp tai được làm từ hỗn hợp nhiều lớp, bao gồm mút hoạt tính, lớp thông gió và vải thân thiện với da.

Tai nghe Acer OHW201 còn được trang bị micro đa hướng 360 độ, sử dụng công nghệ thu âm thông minh để lọc tiếng ồn xung quanh, rất phù hợp cho các cuộc gọi trên Discord hoặc trong các phòng chơi nhiều người. Về mặt thẩm mỹ, sản phẩm có thiết kế điển hình của tai nghe chơi game, với đèn RGB động trên chụp tai, cùng hai tùy chọn màu sắc có sẵn, gồm đen và trắng.

Dù giá rẻ, OHW201 vẫn mang đến trải nghiệm âm thanh vòm 7.1.

Tai nghe kết nối qua cáp tiêu chuẩn dài 1,8 mét, với trở kháng 16Ω ±10%, độ nhạy 95±3dB và độ nhạy micro -42±3dB. Đây sẽ là một trong những sản phẩm đối thủ dành cho Legion Y960, mẫu tai nghe không dây nổi bật với âm thanh vòm vật lý 7.1 và micro có thể tháo rời từ Lenovo.