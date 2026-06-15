Honor công bố bộ 3 tai nghe dịch thuật AI, giá rẻ bất ngờ

Honor vừa giới thiệu bộ ba tai nghe không dây mới gồm Earbuds 4, Earbuds A Pro và Earbuds X10 Lite. Các sản phẩm thuộc nhiều phân khúc khác nhau, từ phổ thông đến cận cao cấp, đồng thời được trang bị nhiều tính năng như chống ồn chủ động, âm thanh không gian và các công cụ AI.

Trong đó, Earbuds 4 là mẫu tai nghe cao cấp nhất trong đợt ra mắt lần này với giá bán khoảng 2 triệu đồng. Sản phẩm được trang bị công nghệ chống ồn chủ động Hybrid ANC với khả năng giảm tiếng ồn lên tới 50dB, hệ thống ba micro kết hợp nhiều chế độ chống ồn.

Earbuds 4.

Về âm thanh, Earbuds 4 sử dụng hệ thống driver kép phủ titanium gồm driver 11mm và driver 6mm. Thiết kế này giúp tăng cường dải âm trầm đồng thời duy trì độ chi tiết ở dải trung và dải cao. Tai nghe còn hỗ trợ công nghệ Spatial Audio nhằm tạo hiệu ứng âm thanh đa hướng khi nghe nhạc, xem phim hoặc chơi game.

Chế độ xuyên âm kép trên tai nghe cho phép người dùng nghe được âm thanh môi trường mà không cần tháo tai nghe. Nhà sản xuất cũng tích hợp hệ thống ba micro cùng thuật toán AI để giảm tiếng ồn trong các cuộc gọi. Khả năng chống gió lên tới 6 m/s góp phần cải thiện chất lượng đàm thoại ngoài trời. Đặc biệt, tai nghe hỗ trợ dịch thuật AI theo thời gian thực thông qua nền tảng Honor AI Space.

Thiết bị hỗ trợ Smart Wear Detection với khả năng tự động tạm dừng phát nhạc khi tháo tai nghe, và tiếp tục phát khi đeo trở lại. Thời lượng pin đạt 9 giờ cho một lần sạc và lên đến 46 giờ khi kết hợp cùng hộp sạc, công nghệ sạc nhanh cho phép người dùng nghe nhạc thêm khoảng 3 giờ chỉ sau 10 phút sạc.

Ở phân khúc tầm trung, Earbuds A Pro giá khoảng 1,1 triệu đồng được trang bị driver động 12,4mm cùng công nghệ chống ồn chủ động đạt độ sâu tối đa 49dB. Sản phẩm tiếp tục hỗ trợ Spatial Audio nhằm tạo hiệu ứng âm thanh đa chiều. Thuật toán Dynamic Bass được tích hợp để tăng cường dải âm trầm khi nghe nhạc, xem phim hoặc chơi game.

Earbuds A Pro.

Earbuds A Pro hỗ trợ khử tiếng ồn cuộc gọi bằng AI, kết nối nhanh với thiết bị và đồng bộ hóa dữ liệu qua nền tảng đám mây. Người dùng cũng có thể tìm kiếm tai nghe thông qua ứng dụng quản lý. Về pin, sản phẩm có thể phát nhạc liên tục tới 9 giờ và đạt tổng thời lượng sử dụng khoảng 42 giờ khi đi kèm hộp sạc, công nghệ sạc nhanh cho phép nghe nhạc khoảng 3 giờ sau 10 phút sạc.

Trong khi đó, Earbuds X10 Lite là mẫu tai nghe có mức giá dễ tiếp cận nhất trong bộ sản phẩm mới, chỉ chưa tới 800.000 đồng. Dù thuộc phân khúc phổ thông, thiết bị vẫn sở hữu driver động 12,4mm kết hợp công nghệ Dynamic Bass Enhancement.

Earbuds X10 Lite.

Tai nghe này hỗ trợ chống ồn chủ động ANC với cường độ tối đa 42dB. Các tính năng như khử tiếng ồn cuộc gọi bằng AI, ghép nối nhanh và chuyển đổi thiết bị qua nền tảng đám mây cũng được tích hợp. Ngay cả tính năng AI Translation thông qua nền tảng Honor AI Space vẫn có đầy đủ.

Thiết bị có thời lượng pin lên tới 45 giờ khi sử dụng cùng hộp sạc, và hỗ trợ sạc nhanh cho khoảng 3 giờ nghe nhạc sau 10 phút sạc.