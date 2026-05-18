Các bác sĩ cảnh báo thói quen đeo tai nghe mà hàng triệu người đang mắc phải

Các bác sĩ khuyến cáo người dùng nên sử dụng tai nghe một cách thận trọng vì âm thanh lớn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng nghe lâu dài. Mặc dù các mẫu tai nghe mới với tính năng khử tiếng ồn chủ động giúp giảm âm lượng, quy tắc 60/60 vẫn là một biện pháp an toàn mà người dùng nên tuân thủ.

Tai nghe ngày càng phổ biến với nhiều người.

Quy tắc 60/60 được các chuyên gia về sức khỏe thính giác khuyến nghị cho tất cả người dùng tai nghe. Theo đó, âm lượng không nên vượt quá 60% và thời gian nghe không nên kéo dài quá 60 phút mỗi lần. Nghiên cứu cho thấy, âm thanh vượt quá 85 decibel (dB) có thể gây tổn thương cho thính giác, và mức độ này dễ dàng bị vượt qua khi nghe nhạc ở âm lượng tối đa.

Nghe nhạc quá lớn có thể làm tổn thương các tế bào lông trong ốc tai, bộ phận chuyển đổi âm thanh thành tín hiệu cho não. Đáng tiếc là các tế bào này không có khả năng tái tạo, dẫn đến tổn thương thính giác vĩnh viễn.

Nhiều tai nghe hiện nay đã tích hợp các tính năng bảo vệ sức khỏe thính giác. Ví dụ, AirPods có khả năng điều chỉnh âm lượng để ngăn ngừa tổn thương. Các thiết bị như điện thoại Google Pixel, Samsung Galaxy và iPhone cũng có công cụ theo dõi âm lượng, cảnh báo người dùng khi âm thanh vượt quá mức an toàn.

Tuy nhiên, mức âm lượng không đúng có thể gây hại cho thính lực.

Apple còn phát triển thêm tính năng trên Apple Watch, cho phép đo độ ồn xung quanh và gửi cảnh báo khi môi trường quá ồn, như tại các buổi hòa nhạc hay sự kiện thể thao, nơi mức độ tiếng ồn có thể vượt quá 110 dBA.

Một tính năng quan trọng khác là khả năng khử tiếng ồn chủ động giúp người dùng bảo vệ thính giác bằng cách giảm thiểu âm thanh bên ngoài, từ đó hạn chế việc tăng âm lượng tai nghe. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng công nghệ này không thể thay thế hoàn toàn các thiết bị bảo vệ thính giác truyền thống trong môi trường ồn ào như nhà máy hay công trường xây dựng, nơi nút bịt tai vẫn cần thiết.

Cuối cùng, việc tuân thủ các quy tắc và sử dụng thiết bị bảo vệ thính giác đúng cách sẽ giúp người dùng duy trì sức khỏe thính giác lâu dài.