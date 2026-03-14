“Vua cơ điên” Ngô Đình Nại nhận hơn 400 triệu đồng sau đại chiến “thần đồng” bi-a Hàn Quốc

💰 Đình Nại nhận hơn 400 triệu tiền thưởng, 3 sao Tây Ban Nha cùng bị loại

Ở loạt trận tứ kết giải carom 3 băng PBA World Championship 2026 kết thúc vào tối ngày 13/3 tại Hàn Quốc, Ngô Đình Nại đã thất thủ trước Kim Young Won, tay cơ sinh năm 2007 sở hữu tài năng đáng nể, được xem là “thần đồng” mới của bi-a Hàn Quốc. Đây là trận đấu mà Kim Young Won thi đấu thăng hoa, mở màn bằng series 10 điểm, thắng trọn vẹn 3-0 sau 3 set lần lượt với các tỉ số 15-13, 15-5 và 15-14.

Kết quả trận đấu phần nào mang đến sự ngỡ ngàng cho người hâm mộ Việt Nam khi trước đó ở vòng 16, Đình Nại đã thể hiện phong độ ấn tượng để thắng 3-0 trước ngôi sao kỳ cựu Eddy Leppens (Bỉ). Việc dừng bước tại tứ kết, Đình Nại nhận được 25 triệu won tiền thưởng (gần 440 triệu đồng).

Thần đồng Kim Young Won

Đáng chú ý, tại tứ kết, cả 3 cơ thủ rất mạnh của Tây Ban Nha là siêu sao Daniel Sanchez, David Zapata và Martinez đều bất ngờ dừng bước trước các đại diện nước chủ nhà. Như vậy, chức vô địch PBA World Championship 2026 với trị giá 200 triệu won (hơn 3,5 tỷ đồng) là cuộc nội chiến của 4 cơ thủ Hàn Quốc là Kim Young Won, Cho Heon Hwi, Kim Im Gwon và Kim Jae Geun.

💎 “Chị đại” Kim Ga Young liên tiếp loại dàn hoa hậu

Ở nội dung carom 3 băng dành cho nữ LPBA World Championship 2026 diễn ra song song, nữ cơ thủ Kim Ga Young đang cho thấy sức mạnh đáng nể khi liên tiếp loại các đối thủ tài năng và xinh đẹp của giải. Mới nhất ở vòng tứ kết diễn ra trong ngày 13/3, Kim Ga Young đã thắng 3-0 trước Cha You Ram, cái tên được ví von là nữ cơ thủ đẹp nhất thế giới.

“Chị đại” của làng carom Hàn Quốc hiện tại đã chạm mốc 400 set thắng, một thông số đáng nể tại đấu trường LPBA Tour khắc nghiệt của Hàn Quốc. Một hot girl khác cũng đang thi đấu rất tốt là Han Ji Eun khi thắng 3-0 trước Han Seul Gi để vào bán kết. Ở 2 nhánh đấu khác nhau, người hâm mộ đang mong đợi trận chung kết tranh chức vô địch 100 triệu won (gần 1,8 tỷ đồng) sẽ là màn so tài giữa Kim Ga Young và Han Ji Eun.

Theo lịch thi đấu, 2 lượt trận bán kết và chung kết nội dung của nữ sẽ diễn ra vào tối ngày 14/3. Trong khi trận chung kết nội dung của nam diễn thi đấu vào ngày 15/3.