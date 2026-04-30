Tottenham đua trụ hạng Ngoại hạng Anh: 40 điểm vẫn xuống hạng bình thường?

Thành London với cuộc đua một mất một còn

Cuộc chiến trụ hạng tại Ngoại hạng Anh 2025/26 đã gần như ngã ngũ khi 2/3 tấm vé xuống hạng đã có chủ nhân. Tuy nhiên, không vì thế mà trận chiến này trở nên thiếu hấp dẫn. Thành London năm sau có thể sẽ bớt đi một CLB tại Ngoại hạng Anh khi hai đội đang trực tiếp tranh suất trụ hạng là Tottenham và West Ham.

West Ham và Tottenham phải tranh vé trụ hạng

Ở thời điểm giải đấu còn 4 trận nữa là kết thúc, Tottenham Hotspur đứng thứ 18 với 34 điểm, ít hơn hai điểm so với West Ham ngay phía trên. Cả hai đều giành chiến thắng vào cuối tuần trước, Spurs thắng Wolves 1-0 trên sân khách, trong khi West Ham thắng Everton 2-1 tại London Stadium nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Callum Wilson.

Với tốc độ kiếm điểm như hiện tại, cả Tottenham và West Ham đều có thể vượt qua 40 điểm. Đó từng là ngưỡng điểm được coi là an toàn cho việc trụ hạng trong nhiều mùa giải qua. Tuy nhiên, năm nay điều đó chưa chắc đã đúng.

Những ví dụ từ trong quá khứ

Nếu xét riêng vị trí thứ 18, Tottenham đang kiếm được nhiều hơn đa phần những đội cũng đứng ở vị trí này cùng thời điểm ở những mùa giải trước. Từ năm 2000 tới nay, Birmingham City là đội duy nhất đứng thứ 18 mà có nhiều điểm hơn Tottenham (38 điểm) ở mùa giải 2010/11. Tuy nhiên, họ chỉ có thêm 1 điểm/4 vòng và vẫn phải xuống hạng do thua Wolves đúng một điểm.

Trong khi đó, West Ham lại là đội duy nhất trong 23 năm qua làm "ngoại lệ" tại Ngoại hạng Anh. Mùa giải 2002/03, "Búa tạ" có 42 điểm, tức là hơn hẳn 2 điểm so với ngưỡng 40 điểm nhưng vẫn phải xuống hạng. Đó vẫn là tổng điểm cao nhất của một đội đứng thứ 18 trong mùa giải 38 trận, với Sunderland (1996/97) và Bolton Wanderers (1997/98) là hai đội khác hiếm hoi cũng rớt hạng dù đạt 40 điểm.

Năm ấy, West Ham bứt tốc quá muộn. Dưới sự dẫn dắt tạm quyền của huyền thoại CLB Trevor Brooking ở cuối mùa, họ giành 10 trong 12 điểm tối đa ở bốn trận cuối – thành tích cao nhất trong giai đoạn này của một đội xuống hạng, với các chiến thắng trước Middlesbrough, Manchester City và Chelsea. Đáng tiếc như vậy là chưa đủ để họ ở lại với Ngoại hạng Anh.

Vậy có đội bóng nào ở vị trí thứ 17 mà không "bứt tốc" trong giai đoạn nước rút hay không? Câu trả lời là có và chính là Tottenham ở mùa giải trước. Họ chỉ có 1 điểm/4 vòng cuối nhưng đó là vì đội xếp thứ 18 là Leicester đã sớm xuống hạng nên kết quả tại Ngoại hạng Anh không còn quá quan trọng.

Còn trong mùa giải này sẽ là câu chuyện rất khác. Tottenham còn 4 trận cầu mang tính sinh tử với Aston Villa, Leeds United, Chelsea và Everton. Trong khi đó, West Ham còn gặp Brentford, Arsenal, Newcastle và Leeds United. So về mặt động lực của đối thủ, "Gà trống" sẽ vất vả hơn nhiều bởi Aston Villa, Chelsea và Everton đều còn mục tiêu phấn đấu rất rõ ràng. Hy vọng thầy trò De Zerbi có thể đứng vững qua cơn bĩ cực này.