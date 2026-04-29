Thiên thần nhảy xa diện bikini "đốt cháy" ánh nhìn, vóc dáng cực chuẩn mực

Viktoriia Kozin đang là một cái tên triển vọng của làng điền kinh Ukraine, từng bước trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ sắc vóc chuẩn mực không tì vết. Mới đây, cô nàng lại tiếp tục khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi đăng tải những khoảnh khắc thả dáng nóng bỏng trong trang phục bikini.

Viktoriia Kozin, thần tượng của nhiều fan đam mê môn nhảy xa

Sinh năm 2005, mỹ nhân chuyên nghiệp ở nội dung nhảy xa và nhảy ba bước này sở hữu một hình thể đáng mơ ước. Với chiều cao lý tưởng cùng đôi chân dài, chắc nịch đặc trưng của một vận động viên nhảy xa, Viktoriia Kozin dễ dàng chinh phục mọi ánh nhìn.

Trang phục bikini mỏng manh đã tôn lên trọn vẹn cơ bụng săn chắc rõ nét, bờ vai thon gọn và những đường cong chuẩn mực khỏe khoắn, kết quả của chuỗi ngày tập luyện vô cùng nghiêm ngặt trên sân tập.

Trên trang cá nhân, người đẹp Ukraine thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tràn đầy năng lượng cùng gu thời trang năng động. Dù ở trên đường chạy hay trong những kỳ nghỉ dưỡng, thần thái rạng rỡ và tự tin của cô luôn là thỏi nam châm thu hút truyền thông. Không ít người hâm mộ đã ưu ái gọi cô là "nữ thần thế hệ mới" của làng thể thao thế giới.

Vượt ra khỏi ranh giới của một vận động viên thuần túy, Viktoriia Kozin đang chứng minh sức hút đa dạng khi lấn sân sang cả lĩnh vực người mẫu ảnh thể thao và phong cách sống. Những bài viết của cô đều nhận về lượng tương tác rất lớn từ cộng đồng mạng quốc tế.

Vừa tài năng trên hố cát vừa sở hữu nhan sắc tựa thiên thần, Viktoriia chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa cả trên con đường thể thao chuyên nghiệp lẫn sự nghiệp người mẫu trong tương lai.

