Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

karolina-vs-anastasia
Mutua Madrid Open
Karolina Pliskova -
Anastasia Potapova -
moyuka-vs-lucie
L'Open 35 de Saint Malo
Moyuka Uchijima -
Lucie Nguyen Tan -
jannik-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Jannik Sinner -
Rafael Jodar -
marta-vs-linda
Mutua Madrid Open
Marta Kostyuk -
Linda Noskova -
arthur-vs-jiri
Mutua Madrid Open
Arthur Fils -
Jiri Lehecka -

Trực tiếp tennis Sinner - Jodar: Chinh phục đỉnh cao (Madrid Open)

Sự kiện: Trực tiếp + video tennis hôm nay Jannik Sinner

(Khoảng 21h, 29/4, tứ kết Madrid Open) Học trò của Nadal, Rafael Jodar có cơ hội chinh phục đỉnh cao khi đối mặt với Jannik Sinner.

  

Jannik Sinner
Rafael Jodar
Lịch thi đấu Thông tin trước trận

Chinh phục đỉnh cao

Sinner bước vào trận với vị thế số 1 thế giới cùng phong độ gần như hoàn hảo. Tay vợt người Ý đang duy trì chuỗi thắng ấn tượng tại các giải Masters 1000, sở hữu lối chơi toàn diện bậc nhất hiện tại, giao bóng ổn định, đánh cuối sân uy lực và đặc biệt là khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu ở đẳng cấp cao nhất. Quan trọng hơn, Sinner luôn biết cách tăng tốc đúng thời điểm, biến những thế trận cân bằng thành lợi thế rõ rệt chỉ trong vài game đấu.

Ở phía đối diện, Jodar chính là hiện tượng lớn nhất của giải và được ví là một trong những "truyền nhân" của huyền thoại Rafael Nadal. Tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha liên tiếp tạo nên những cột mốc đáng nhớ, khi tiến vào tứ kết Masters 1000 ngay trên sân nhà. Jodar sở hữu bộ kỹ năng cực kỳ toàn diện, giao bóng tốt, đánh hai tay chắc chắn, khả năng tấn công lẫn phòng ngự đều ở mức cao. Đáng chú ý, lối chơi của anh thiên về tốc độ và áp lực sớm, khá tương đồng với chính Sinner.

Tennis đỉnh cao Madrid Open: Sinner đấu "truyền nhân Nadal", Fils đụng độ Lehecka
(Tin thể thao, dự đoán tennis) Madrid Open 2026 bước vào tứ kết với tâm điểm Sinner đấu Jodar, Fils chạm trán Lehecka cùng hai trận nữ hấp dẫn, hứa...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

-29/04/2026 16:40 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp + video tennis hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN