Trực tiếp tennis Sinner - Jodar: Chinh phục đỉnh cao (Madrid Open)

Chinh phục đỉnh cao

Sinner bước vào trận với vị thế số 1 thế giới cùng phong độ gần như hoàn hảo. Tay vợt người Ý đang duy trì chuỗi thắng ấn tượng tại các giải Masters 1000, sở hữu lối chơi toàn diện bậc nhất hiện tại, giao bóng ổn định, đánh cuối sân uy lực và đặc biệt là khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu ở đẳng cấp cao nhất. Quan trọng hơn, Sinner luôn biết cách tăng tốc đúng thời điểm, biến những thế trận cân bằng thành lợi thế rõ rệt chỉ trong vài game đấu.

Ở phía đối diện, Jodar chính là hiện tượng lớn nhất của giải và được ví là một trong những "truyền nhân" của huyền thoại Rafael Nadal. Tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha liên tiếp tạo nên những cột mốc đáng nhớ, khi tiến vào tứ kết Masters 1000 ngay trên sân nhà. Jodar sở hữu bộ kỹ năng cực kỳ toàn diện, giao bóng tốt, đánh hai tay chắc chắn, khả năng tấn công lẫn phòng ngự đều ở mức cao. Đáng chú ý, lối chơi của anh thiên về tốc độ và áp lực sớm, khá tương đồng với chính Sinner.