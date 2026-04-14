Cơ thủ "Ma Bư" vô địch bi-a thế giới, cùng Biado & Hoàng "Sao" đưa châu Á thống trị

Sáng 9/4 (giờ Việt Nam), Aloysius Yapp, cơ thủ được người hâm mộ gọi vui là “Ma Bư” làng bi-a chính thức bước lên đỉnh cao thế giới khi đăng quang nội dung 8 bi. Chức vô địch của cơ thủ Singapore, là mảnh ghép quan trọng trong bức tranh về sự trỗi dậy toàn diện của billiards châu Á.

Yapp (Singapore) vô địch thế giới nội dung 8 bi 2026

Yapp vô địch theo cách không thể thuyết phục hơn. Anh thắng áp đảo Francisco Sanchez Ruiz 10-4 ở chung kết, sau khi đã lần lượt vượt qua hàng loạt tên tuổi như Fedor Gorst hay Wiktor Zielinski. Một hành trình gần như hoàn hảo, phản ánh phong độ ổn định kéo dài từ năm 2025 tới nay.

Châu Á: Từ “hiện tượng” thành “hệ thống”

Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, các danh hiệu lớn nhất của pool thế giới liên tục rơi vào tay những cơ thủ châu Á.

Tại giải vô địch pool 9 bi thế giới 2025, Carlo Biado đã lên ngôi sau trận chung kết nghẹt thở trước Gorst, qua đó lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới. Trước đó không lâu, ở nội dung 10 bi vô địch thế giới, Ko Ping Chung cũng khẳng định đẳng cấp bằng một chức vô địch thuyết phục.

Ba chức vô địch thế giới, ba đại diện châu Á, trải dài ở ba nội dung khác nhau. Điều đó không còn là hiện tượng mang tính thời điểm, mà là dấu hiệu của một hệ sinh thái đã hình thành.

Sự khác biệt nằm ở chiều sâu. Nếu như trước đây, billiards châu Á gắn liền với những huyền thoại đơn lẻ như Efren Reyes, thì hiện tại, khu vực này đang sản sinh ra một thế hệ đông đảo, đồng đều và có tính cạnh tranh cao.

Hoàng "Sao" cũng trở thành cái tên đáng gờm của bi-a thế giới khi vô địch Premier League bi-a 2026

Việt Nam: “Người thách thức” đang tiến gần ngưỡng cửa

Trong làn sóng đó, Việt Nam không đứng ngoài cuộc. Dương Quốc Hoàng, hay còn được biết đến với biệt danh Hoàng "Sao” chưa thể tiến sâu ở nội dung 8 bi năm nay. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, anh chính là một trong những đại diện tiêu biểu cho bước tiến của billiards Việt Nam.

Năm 2025, Hoàng từng vào top 16 thế giới ở nội dung 9 bi, cột mốc lịch sử. Đầu năm 2026, anh thậm chí đánh bại chính Sanchez Ruiz ở một trận chung kết lớn. Những kết quả này cho thấy khoảng cách giữa Việt Nam và nhóm đỉnh cao thế giới đang được thu hẹp nhanh chóng.

Điều đáng nói là Việt Nam không chỉ có một cá nhân. Một thế hệ cơ thủ trẻ đang nổi lên, thi đấu thường xuyên ở các hệ thống giải quốc tế như WNT, tích lũy kinh nghiệm và dần thích nghi với áp lực đỉnh cao.

"Hắc Hổ" Carlo Biado (Philippines) là đương kim vô địch bi-a 9 bi thế giới

Cũng trong năm 2025, Ko Ping Chung vô địch thế giới nội dung 10 bi, giải đấu được tổ chức ở Việt Nam

Khi trật tự cũ bị phá vỡ

Trong nhiều năm, billiards thế giới được định hình bởi hai cực, Mỹ và châu Âu, nơi sản sinh ra những cái tên như Fedor Gorst, Shane Van Boening hay Joshua Filler. Châu Á, dù có những khoảnh khắc bùng nổ, vẫn thường bị xem là “kẻ thách thức”.

Nhưng hiện tại, vai trò đó đang đảo chiều. Các cơ thủ châu Á đã thắng, và thắng thuyết phục, ổn định và có hệ thống. Họ không còn phụ thuộc vào cảm hứng hay những khoảnh khắc thiên tài, mà sở hữu nền tảng kỹ thuật, tâm lý và chiến thuật ngang ngửa, thậm chí vượt trội so với đối thủ phương Tây.

Chiến thắng của Yapp vì thế mang ý nghĩa lớn lao, một nhà vô địch mới, đến từ một nền billiards không phải truyền thống, nhưng lại thi đấu như thể anh thuộc về đỉnh cao đó từ rất lâu.

Có thể còn quá sớm để khẳng định châu Á “thống trị tuyệt đối” billiards thế giới. Nhưng rõ ràng, cán cân quyền lực đã thay đổi.

Từ Carlo Biado, Ko Ping Chung đến Aloysius Yapp, và cả những cái tên đang lên như Dương Quốc Hoàng châu Á không còn đi sau mà đang song hành, thậm chí dẫn dắt cuộc chơi.