Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ nhận vinh dự lớn, BLV Quang Huy làm Phó Chủ tịch Liên đoàn

Ngày 28/4 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng và giàu cảm xúc. Sự kiện giống như một “điểm hẹn” của nhiều thế hệ bóng chuyền, nơi những ký ức hào hùng, hiện tại chuyển mình và tương lai tham vọng cùng hiện diện.

Kim Huệ (thứ 2 từ trái qua), Phạm Yến và Ngọc Hoa (ngoài cùng bên phải) nhận kỷ niệm chương vì những cống hiến cho bóng chuyền Việt Nam suốt nhiều năm qua

Những huyền thoại trở lại, khán phòng “nóng” lên vì cảm xúc

Giữa những nội dung tổng kết và định hướng, khoảnh khắc khiến cả khán phòng thực sự bùng nổ lại đến từ sự xuất hiện của ba huyền thoại bóng chuyền nữ Việt Nam, Phạm Thị Kim Huệ, Nguyễn Thị Ngọc Hoa (cựu phụ công) và Phạm Thị Yến (cựu chủ công).

Trong vai trò khách mời danh dự, họ được xướng tên và lên nhận kỷ niệm chương, sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp trong quá khứ. Nhưng giá trị của khoảnh khắc ấy không chỉ nằm ở tấm kỷ niệm chương.

Kim Huệ, người được ví như “hoa khôi bóng chuyền” vẫn giữ nét cuốn hút đặc trưng. Ngọc Hoa mang đến hình ảnh của một thủ lĩnh từng chinh chiến khắp đấu trường châu lục. Còn Phạm Thị Yến gợi nhớ về một thời kỳ mà tuyển nữ Việt Nam sở hữu chủ công thường xuyên tung ra những cú đập rất mạnh.

BLV Quang Huy bước sang vai trò mới

Một điểm nhấn khác của đại hội là việc bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy, gương mặt quen thuộc với người hâm mộ thể thao chính thức được bầu làm Phó Chủ tịch VFV.

Từ người kể chuyện, truyền lửa của bóng đá, BLV Quang Huy giờ đây trở thành người tham gia trực tiếp vào công tác quản lý và phát triển của môn bóng chuyền. Đây được xem là bước đi mang tính “mở” của VFV, khi đưa yếu tố truyền thông vào trong bộ máy lãnh đạo.

BLV Quang Huy (áo trắng) làm Phó Chủ tịch VFV nhiệm kỳ 2026-2031

Ban Chấp hành VFV gồm 25 thành viên đến từ các CLB, địa phương, đơn vị đào tạo và quản lý thể thao trên cả nước

Sự góp mặt của ông Quang Huy trong ban lãnh đạo được kỳ vọng sẽ mang đến góc nhìn truyền thông, giúp bóng chuyền Việt Nam đến gần hơn với khán giả, đồng thời nâng cao giá trị hình ảnh của các giải đấu trong nước.

Đại hội lần này cũng đánh dấu sự kiện quan trọng khi ông Dương Mạnh Tiến được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Cùng với đó là dàn lãnh đạo mới của Liên đoàn, trong đó có các Phó Chủ tịch như bà Trần Thùy Chi, ông Lê Trí Trường, ông Phạm Ngọc Sơn và ông Vũ Quang Huy. Ông Đào Xuân Chung và ông Trần Thanh Tùng giữ chức Phó Tổng thư ký VFV.

Nhìn lại nhiệm kỳ trước, bóng chuyền Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể gồm 1 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ SEA Games, 4 danh hiệu châu Á tại các giải AVC, lần đầu giành vé dự giải vô địch thế giới 2025.

Nhiệm kỳ này, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam hướng tới mục tiêu mới, như giành HCV SEA Games 34, lọt top 4 ASIAD với đội nữ và hướng tới sân chơi Volleyball Nations League ở tầm thế giới.